Военный сбор принес в бюджет за первый квартал 34,1 млрд грн - Кравченко
Киев • УНН
В первом квартале 2025 года поступления от военного сбора выросли в 3,7 раза, достигнув 34,1 млрд грн. Наибольшие поступления зафиксированы в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.
За первый квартал этого года бюджет получил 34,1 млрд грн военного сбора, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в соцсетях, передает УНН.
За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же период в прошлом году
Глава ГНС отметил, что в период с января по март прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.
Больше всего в этом году налогов, по его словам, поступило из:
- города Киев - 11,3 млрд грн;
- Днепропетровской области - 3,9 млрд грн;
- Львовской области - 2,5 млрд грн;
- Харьковской области - 2,2 млрд грн.
Глава Государственной налоговой службы подчеркнул, что этот денежный ресурс идет на поддержку наших военных, безопасность и победу Украины.
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