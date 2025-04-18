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Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке
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Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

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Financial Times

Военный сбор принес в бюджет за первый квартал 34,1 млрд грн - Кравченко

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

В первом квартале 2025 года поступления от военного сбора выросли в 3,7 раза, достигнув 34,1 млрд грн. Наибольшие поступления зафиксированы в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.

Военный сбор принес в бюджет за первый квартал 34,1 млрд грн - Кравченко

За первый квартал этого года бюджет получил 34,1 млрд грн военного сбора, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в соцсетях, передает УНН.

За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за этот же период в прошлом году

- написал Кравченко.

Глава ГНС отметил, что в период с января по март прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.

Больше всего в этом году налогов, по его словам, поступило из:

  • города Киев - 11,3 млрд грн;
    • Днепропетровской области - 3,9 млрд грн;
      • Львовской области - 2,5 млрд грн;
        • Харьковской области - 2,2 млрд грн.

          Глава Государственной налоговой службы подчеркнул, что этот денежный ресурс идет на поддержку наших военных, безопасность и победу Украины.

          Кравченко: в первом квартале поступления от акциза на 31% превысили план16.04.25, 14:29 • 7018 просмотров

          Алена Уткина

          Алена Уткина

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