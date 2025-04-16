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Кравченко: в первом квартале поступления от акциза на 31% превысили план

Киев • УНН

 • 4744 просмотра

Поступления акцизного налога в госбюджет в первом квартале 2025 года выросли более чем на 61%. В марте поступления составили 14,2 млрд грн, превысив запланированные показатели.

Кравченко: в первом квартале поступления от акциза на 31% превысили план

В первом квартале 2025 года в госбюджет поступило 38,7 млрд грн от уплаты акцизного налога, что более чем на 61% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в соцсетях, передает УНН.

Детали

"За январь-март в общий фонд государственного бюджета поступило 38,7 млрд гривен акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров. Бюджет дополнительно получил 9,2 млрд гривен (+31%)", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост составляет +61,9% (14,8 млрд гривен).

"В марте 2025 года поступления акцизного налога также превысили запланированные показатели. В целом поступило 14,2 млрд грн (+14,8%). Основной фактор роста - уплата акциза с произведенных и ввезенных табачных изделий", - добавил Кравченко.

Напомним

Сумма задекларированных украинцами полученных в течение прошлого года доходов растет - с начала года цифр уже на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году - в целом 88,2 млрд грн.

Павел Башинский

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