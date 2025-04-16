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Кравченко: у першому кварталі надходження від акцизу на 31% перевищили план

Київ • УНН

 • 5108 перегляди

Надходження акцизного податку до держбюджету в першому кварталі 2025 року зросли на понад 61%. У березні надходження склали 14,2 млрд грн, перевищивши заплановані показники.

Кравченко: у першому кварталі надходження від акцизу на 31% перевищили план

У першому кварталі 2025 року до держбюджету надійшло 38,7 млрд грн від сплати акцизного податку, що на понад 61% більше, ніж за аналогічний період за минулий рік. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у соцмережах, передає УНН.

Деталі

"За січень-березень до загального фонду державного бюджету надійшло 38,7 млрд гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів. Бюджет додатково отримав 9,2 млрд гривень (+31%)", - повідомив Кравченко.

Він зазначив, що порівняно з аналогічним періодом 2024 року приріст становить +61,9% (14,8 млрд гривень).

"У березні 2025 року надходження акцизного податку також перевищили заплановані показники. Загалом надійшло 14,2 млрд грн (+14,8%). Основний фактор зростання – сплата акцизу із вироблених та ввезених тютюнових виробів", - додав Кравченко.

Нагадаємо

Сума задекларованих українцями отриманих протягом минулого року доходів зростає - з початку року цифр уже на 59% більше, ніж за аналогічний період торік - загалом 88,2 млрд грн.

Павло Башинський

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