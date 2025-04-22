В Украине вырос объем уплаты НДФЛ на 22,6%: какие регионы в лидерах
Киев • УНН
В первом квартале 2025 года в Украине уплачено 136 млрд гривен НДФЛ, что на 22,6% больше, чем в прошлом году. Больше всего налога уплатили в Киеве и Днепропетровской области.
В первом квартале 2025 года в Украине уплатили 136 млрд гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 22,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает УНН.
Детали
"В течение января-марта текущего года плательщики уплатили 136 млрд гривен налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6 % или более чем на 25 млрд гривен. В I квартале прошлого года было перечислено 111 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Лидерами по уплате НДФЛ, как указано, являются:
- Киев (32,3 млрд гривен);
- Днепропетровская область (13,5 млрд гривен);
- Львовская область (9,2 млрд гривен);
- Киевская область (7,9 млрд гривен).
В налоговой напомнили, что налог на доходы физических лиц составляют львиную долю поступлений местных бюджетов, а его ставка – 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера.
Напомним
За первый квартал этого года бюджет получил 34,1 млрд грн военного сбора, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.