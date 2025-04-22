В Украине вырос объем уплаты НДФЛ на 22,6%: какие регионы в лидерах

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре
13:40 • 10072 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
09:55 • 28603 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

08:27 • 61888 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 103371 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 91101 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 210944 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 103365 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 82679 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 67666 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 42028 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.7м/с
21%
750 мм
Популярные новости

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

22 апреля, 05:22 • 68356 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

22 апреля, 06:01 • 63652 просмотра

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

22 апреля, 07:13 • 39971 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

22 апреля, 07:13 • 49744 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 54638 просмотра
публикации

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

13:40 • 10064 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 18337 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 103363 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 103212 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 210940 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Иван Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Запорожье

Соединенные Штаты

Реклама
УНН Lite

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

10:22 • 19496 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

09:58 • 18612 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 55011 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 41690 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 44632 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

ЧатГПТ

Доллар США

Тесла Модель Y

В Украине вырос объем уплаты НДФЛ на 22,6%: какие регионы в лидерах

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

В первом квартале 2025 года в Украине уплачено 136 млрд гривен НДФЛ, что на 22,6% больше, чем в прошлом году. Больше всего налога уплатили в Киеве и Днепропетровской области.

В Украине вырос объем уплаты НДФЛ на 22,6%: какие регионы в лидерах

В первом квартале 2025 года в Украине уплатили 136 млрд гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 22,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает УНН.

Детали

"В течение января-марта текущего года плательщики уплатили 136 млрд гривен налога на доходы физических лиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата выросла на 22,6 % или более чем на 25 млрд гривен. В I квартале прошлого года было перечислено 111 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Лидерами по уплате НДФЛ, как указано, являются:

  • Киев (32,3 млрд гривен);
    • Днепропетровская область (13,5 млрд гривен);
      • Львовская область (9,2 млрд гривен);
        • Киевская область (7,9 млрд гривен).

          В налоговой напомнили, что налог на доходы физических лиц составляют львиную долю поступлений местных бюджетов, а его ставка – 18% от начисленных доходов граждан: зарплат, премий, других дополнительных выплат и выплат по договорам гражданско-правового характера.

          Напомним

          За первый квартал этого года бюджет получил 34,1 млрд грн военного сбора, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

          ЭкономикаФинансы
          Государственная налоговая служба Украины
          Киевская область
          Днепропетровская область
          Украина
          Киев
          Brent
          $67.10
          Bitcoin
          $88,988.60
          S&P 500
          $5,217.13
          Tesla
          $230.99
          Газ TTF
          $34.55
          Золото
          $3,443.35
          Ethereum
          $1,636.23