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Пересчитывали дивиденды 12 акционерам: суд обязал "ЮГОК" выплатить в бюджет 3,7 млрд гривен

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

АО "ЮГОК" должно выплатить 3,7 млрд грн из-за неправомерного применения льгот при выплате дивидендов кипрским фирмам. Проверка выявила, что кипрские компании были "техническими".

Пересчитывали дивиденды 12 акционерам: суд обязал "ЮГОК" выплатить в бюджет 3,7 млрд гривен

Верховный Суд обязал АО "ЮГОК" уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов этой компанией кипрским фирмам. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает УНН.

Верховный Суд обязал АО "ЮГОК" уплатить в бюджет 3,7 млрд гривен. Это налоги и штрафы за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов этой компанией кипрским фирмам. Таким образом, суд поддержал позицию Государственной налоговой службы Украины, удовлетворив кассационную жалобу 

- сообщил Кравченко.

По его словам, во время проверки налоговая обнаружила, что в течение трех лет предприятие перечислило дивиденды 12 акционерам – резидентам Кипра. Общая сумма – 29,8 млрд гривен. При выплате дивидендов применялась льготная ставка налогообложения – 5%, в бюджет уплачено 1,49 млрд гривен.

Тщательная проверка показала, что эти кипрские компании – "технические". Полученные средства оперативно перечислялись компаниям-резидентам Нидерландов. Следовательно, кипрские компании не являются бенефициарными владельцами дохода, льготное налогообложение – незаконное. Поэтому ГНС доначислено основной платеж – 2,98 млрд гривен и штрафы – 0,8 млрд гривен. Позицию налоговой общество обжаловало в суде. Однако Верховный Суд поставил точку в судебной тяжбе, отменив решение двух первых инстанций 

- добавил Кравченко.

Он отметил, что у компании, после обнародования решения суда, есть 10 дней, чтобы уплатить в бюджет соответствующие средства. В случае неуплаты - через суд будут заблокированы счета и арестовано имущество на сумму задолженности.

Материалы проверки будут переданы правоохранительным органам для соответствующей отработки.

Напомним

В первом квартале 2025 года в Украине уплатили 136 млрд гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 22,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Павел Башинский

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