Импортеры США массово завозят товары из Китая из-за угрозы тарифов Трампа

Импорт товаров из Китая в США завершил год на высоком уровне, поскольку некоторые компании накапливали запасы одежды, игрушек, мебели и электроники перед запланированными новыми пошлинами, которые президент Дональд Трамп обещал ввести. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Такая ситуация, как пишет агенство, может спровоцировать новую волну торговой войны между двумя экономическими государствами.

Трамп, который ранее угрожал ввести пошлины в размере от 10% до 60% на китайские товары, официально вступит в должность 20 января. Во время своего первого президентского срока он в основном фокусировался на деталях и компонентах, поставляемых из Китая. Экономисты и эксперты по торговле прогнозируют, что следующая волна пошлин может касаться готовой продукции.

"Мы наблюдаем рост экспорта готовых товаров из Китая в США, поскольку импортеры пытаются опередить возможное введение пошлин на потребительские товары", - отметил главный экономист HSBC в Гонконге Фредерик Нойманн.

По данным китайских торговых чиновников, в декабре экспорт вырос до рекордных показателей. Это обусловлено опасениями относительно усиления торгового протекционизма в США и Европе. Согласно информации поставщика торговых данных Descartes Systems Group, в декабре в американские порты было доставлено эквивалент 451 тысячи 40-футовых контейнеров товаров из Китая, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, в 2024 году импорт США постельного белья, пластиковых игрушек, техники и других товаров из Китая вырос на 15%.

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Хотя некоторые американские розничные торговцы срочно завезли товары, чтобы избежать финансовых потерь от возможных новых пошлин, определить их влияние на общий объем импорта сложно, поскольку импортеры держат такие данные в секрете. Ситуацию осложняет то, что устойчивый спрос среди американских потребителей также стимулировал рост импорта. Некоторые компании завезли дополнительные товары в качестве запаса на случай сбоев из-за атак хуситов на судоходство вблизи Суэцкого канала или трудовых конфликтов в портах на восточном побережье США и в Мексиканском заливе.

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Трамп также пообещал ввести пошлины на товары из других стран, в частности Мексики и Канады. Как следствие, в четвертом квартале 2024 года несколько категорий импорта в США из всех регионов мира показали существенный рост. По данным S&P Global Market Intelligence, текстиль и одежда выросли на 20,7%, товары для отдыха, преимущественно игрушки, - на 15,4%, мебель - на 13,4%. Бытовая техника и потребительская электроника продемонстрировали рост на 9,6% и 7,9% соответственно.

Категории потребительских товаров первой необходимости, такие как средства для дома и личного ухода, а также продукты питания и напитки, увеличились на 14,2% и 12,5%.

Напомним

Трамп заявил о создании нового агентства для сбора доходов из иностранных источников.