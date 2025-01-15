Імпортери США масово завозять товари з Китаю через загрозу тарифів Трампа

Імпорт товарів з Китаю до США завершив рік на високому рівні, оскільки деякі компанії накопичували запаси одягу, іграшок, меблів та електроніки перед запланованими новими митами, які президент Дональд Трамп обіцяв запровадити. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Така ситуація, як пише агенство, може спровокувати нову хвилю торговельної війни між двома економічними державами.

Трамп, який раніше погрожував запровадити мита у розмірі від 10% до 60% на китайські товари, офіційно вступить на посаду 20 січня. Під час свого першого президентського терміну він переважно фокусувався на деталях і компонентах, що постачаються з Китаю. Економісти та експерти з торгівлі прогнозують, що наступна хвиля мит може стосуватися готової продукції.

"Ми спостерігаємо зростання експорту готових товарів із Китаю до США, оскільки імпортери намагаються випередити можливе введення мит на споживчі товари", — зазначив головний економіст HSBC у Гонконгу Фредерік Нойманн.

За даними китайських торговельних чиновників, у грудні експорт зріс до рекордних показників. Це зумовлено побоюваннями щодо посилення торговельного протекціонізму в США та Європі. Згідно з інформацією постачальника торговельних даних Descartes Systems Group, у грудні до американських портів було доставлено еквівалент 451 тисячі 40-футових контейнерів товарів із Китаю, що на 14,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таким чином, у 2024 році імпорт США постільної білизни, пластикових іграшок, техніки та інших товарів з Китаю зріс на 15%.

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Хоча деякі американські роздрібні торговці терміново завезли товари, щоб уникнути фінансових втрат від можливих нових мит, визначити їхній вплив на загальний обсяг імпорту складно, оскільки імпортери тримають такі дані в секреті. Ситуацію ускладнює те, що стійкий попит серед американських споживачів також стимулював зростання імпорту. Деякі компанії завезли додаткові товари як запас на випадок збоїв через атаки хуситів на судноплавство поблизу Суецького каналу чи трудові конфлікти в портах на східному узбережжі США та в Мексиканській затоці.

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Трамп також пообіцяв запровадити мита на товари з інших країн, зокрема Мексики та Канади. Як наслідок, у четвертому кварталі 2024 року кілька категорій імпорту до США з усіх регіонів світу показали суттєве зростання. За даними S&P Global Market Intelligence, текстиль та одяг зросли на 20,7%, товари для відпочинку, переважно іграшки, — на 15,4%, меблі — на 13,4%. Побутова техніка та споживча електроніка продемонстрували зростання на 9,6% та 7,9% відповідно.

Категорії споживчих товарів першої необхідності, такі як засоби для дому та особистого догляду, а також харчові продукти та напої, збільшилися на 14,2% та 12,5%.

Нагадаємо

Трамп заявив про створення нового агентства для збору доходів із іноземних джерел.