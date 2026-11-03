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Шахед-136

Губернатор Ярославской области подтвердил повреждение одного из крупнейших НПЗ России после атаки дронов

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

После атаки 124 дронов на Ярославский НПЗ вспыхнул пожар, двое работников получили ранения. Масштабы ущерба уточняются.

Губернатор Ярославской области подтвердил повреждение одного из крупнейших НПЗ России после атаки дронов

Губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев подтвердил повреждение инфраструктуры нефтеперерабатывающего завода в Ярославле в результате ночной атаки украинских беспилотников 3 ноября. На предприятии возник пожар, два работника получили ранения, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По словам губернатора, специальные службы работают над ликвидацией возгорания. Двое сотрудников завода получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Кроме того, обломки сбитых беспилотников повредили остекление нескольких многоквартирных и частных домов, а также автомобили местных жителей. По имеющимся данным, в атаке участвовали 124 дрона.

Что известно об атакованном нефтеперерабатывающем заводе

Ранее OSINT-аналитик ASTRA установил по фотографиям и видео очевидцев, что пожар возник на территории предприятия "Славнефть-ЯНОС". По данным издания, зафиксировано как минимум 5 очагов возгорания.

Ярославский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Среди потребителей его продукции — аэропорты и объекты российского военно-промышленного комплекса.

Завод уже подвергался атакам 28 августа и 17 сентября 2026 года. Во время предыдущих ударов были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. После сентябрьской атаки предприятие приостанавливало работу.

Масштабы повреждений после нового удара в настоящее время уточняются.

В России атаковали один из крупнейших НПЗ, который поставляет топливо для военной авиации03.11.26, 06:44 • 18740 просмотров

Степан Гафтко

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