Губернатор ярославської області підтвердив пошкодження одного з найбільших НПЗ росії після атаки дронів

Губернатор ярославської області рф михайло євраєв підтвердив пошкодження інфраструктури нафтопереробного заводу в ярославлі внаслідок нічної атаки українських безпілотників 3 листопада. На підприємстві виникла пожежа, двоє працівників отримали поранення, повідомляє ASTRA, пише УНН.

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За словами губернатора, спеціальні служби працюють над ліквідацією загоряння. Двоє співробітників заводу дістали осколкові поранення, їх госпіталізували.

Крім того, уламки збитих безпілотників пошкодили скління кількох багатоквартирних і приватних будинків, а також автомобілі місцевих жителів. За наявними даними, в атаці брали участь 124 дрони.

Що відомо про атакований нафтопереробний завод

Раніше OSINT-аналітик ASTRA встановив за фото та відео очевидців, що пожежа виникла на території підприємства "Славнефть-ЯНОС". За даними видання, зафіксовано щонайменше 5 осередків займання.

ярославський НПЗ входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Серед споживачів його продукції – аеропорти та об'єкти російського військово-промислового комплексу.

Завод уже зазнавав атак 28 серпня та 17 вересня 2026 року. Під час попередніх ударів було пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-3. Після вересневої атаки підприємство призупиняло роботу.

Масштаби пошкоджень після нового удару наразі уточнюються.

У росії атакували один із найбільших НПЗ, який постачає пальне для військової авіації