Грузовик протаранил автомобили и влетел в кафе в Хмельницкой области - есть погибшая и раненые, водителю сообщили о подозрении
Киев • УНН
В селе Правдовка водитель Mercedes врезался в припаркованные авто и здание кафе. Одна женщина погибла на месте, а три человека попали в больницу.
В Хмельницкой области грузовик протаранил два автомобиля и влетел в кафе, известно о погибшем человеке и еще 3 травмированных, водитель получил подозрение, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
41-летний водитель грузовика Mercedes задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения
Детали
ДТП произошло вчера, 31 мая, около 15:00 в селе Правдовка.
По данным полиции, 41-летний водитель грузовика Mercedes, житель города Городок, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги на прилегающую территорию кафе "Мамина хата", где столкнулся с припаркованными автомобилями Opel Zafira и Volkswagen Touran, после чего врезался в здание.
"В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen, жительница города Житомир, от полученных травм погибла на месте происшествия. 61-летний водитель этого автомобиля и еще две его пассажирки 71-го и 60-ти лет получили телесные повреждения. Всех травмированных госпитализировали в Ярмолинецкую многопрофильную больницу", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля Opel Zafira не пострадал.
Полицейские задержали водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры уже объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.
В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
