Греция планирует расширить территориальные воды в Эгейском море, несмотря на угрозу Турции

Эксклюзив
17:23 • 1418 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 11128 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 28156 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 26660 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 25290 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 24589 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23543 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 32718 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 37376 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 27521 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Популярные новости
НАБУ превратилось в дешевое PR-агентство - Тимошенко в суде16 января, 08:07 • 14610 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 26940 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 15546 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января12:42 • 10038 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января12:42 • 10038 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 1418 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 3986 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 43626 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 75244 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 93324 просмотра
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 22944 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 34673 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 55565 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89123 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89123 просмотра
Греция планирует расширить территориальные воды в Эгейском море, несмотря на угрозу Турции

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Греция планирует расширить свои территориальные воды, возможно, в Эгейском море, несмотря на угрозу войны со стороны Турции. Это вызывает напряженность между странами-союзниками по НАТО, которые имеют разногласия относительно континентальных шельфов.

Греция планирует расширить территориальные воды в Эгейском море, несмотря на угрозу Турции

Греция планирует расширить свои территориальные воды, возможно, даже в Эгейском море, заявил в пятницу министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис, несмотря на давнюю угрозу со стороны Турции войной в случае, если Афины предпримут такой шаг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Обе страны — союзники по НАТО, но исторические соперники — в последние годы снизили напряженность, однако остаются разногласия относительно начала и конца их континентальных шельфов в Эгейском море. Эта зона, как считается, имеет значительный энергетический потенциал и влияет на воздушное пространство и авиаперелеты.

Греция уже расширила свои территориальные воды в Ионическом море с шести до 12 морских миль после соглашений с Италией и подписала соглашение о морской демаркации с Египтом в восточной части Средиземного моря.

Однако подобных шагов в Эгейском море Афины избегали, поскольку Анкара резко протестовала. В 1995 году турецкий парламент объявил о "casus belli", то есть поводе для войны, если Греция односторонне расширит свои воды более чем на шесть морских миль в Эгейском море — позиция, которая, по мнению Афин, нарушает международное морское право.

У берегов Греции нашли лодку с мертвыми мигрантами: подробности07.12.25, 08:15 • 10972 просмотра

Отвечая на вопросы в парламенте в пятницу, Герапетритис заявил, что ожидается дальнейшее расширение. "Сейчас наш суверенитет в Эгейском море распространяется на шесть морских миль", — сказал он. "Как было договорено с Египтом, как было договорено с Италией, будет также (дальнейшее) расширение территориальных вод".

Он не уточнил, какие именно морские зоны могут быть расширены.

Министерство иностранных дел Турции пока не прокомментировало ситуацию.

Эрдоган призвал США вернуть Турцию в программу истребителей F-3506.01.26, 03:42 • 5036 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Энергетика
НАТО
Греция
Италия
Турция
Египет