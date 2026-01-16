Греция планирует расширить территориальные воды в Эгейском море, несмотря на угрозу Турции

Греция планирует расширить свои территориальные воды, возможно, даже в Эгейском море, заявил в пятницу министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис, несмотря на давнюю угрозу со стороны Турции войной в случае, если Афины предпримут такой шаг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Обе страны — союзники по НАТО, но исторические соперники — в последние годы снизили напряженность, однако остаются разногласия относительно начала и конца их континентальных шельфов в Эгейском море. Эта зона, как считается, имеет значительный энергетический потенциал и влияет на воздушное пространство и авиаперелеты.

Греция уже расширила свои территориальные воды в Ионическом море с шести до 12 морских миль после соглашений с Италией и подписала соглашение о морской демаркации с Египтом в восточной части Средиземного моря.

Однако подобных шагов в Эгейском море Афины избегали, поскольку Анкара резко протестовала. В 1995 году турецкий парламент объявил о "casus belli", то есть поводе для войны, если Греция односторонне расширит свои воды более чем на шесть морских миль в Эгейском море — позиция, которая, по мнению Афин, нарушает международное морское право.

Отвечая на вопросы в парламенте в пятницу, Герапетритис заявил, что ожидается дальнейшее расширение. "Сейчас наш суверенитет в Эгейском море распространяется на шесть морских миль", — сказал он. "Как было договорено с Египтом, как было договорено с Италией, будет также (дальнейшее) расширение территориальных вод".

Он не уточнил, какие именно морские зоны могут быть расширены.

Министерство иностранных дел Турции пока не прокомментировало ситуацию.

