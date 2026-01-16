Греція планує розширити територіальні води в Егейському морі попри загрозу Туреччини

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
17:23 • 1560 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 11174 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 28206 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 26712 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 25307 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24599 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23556 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 32741 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 37398 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27536 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 27458 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07 • 14610 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 26940 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 15546 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 12:42 • 10038 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 1538 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 4036 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 43645 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 75260 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 93342 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Італія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 15632 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 22968 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 34693 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55582 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 89141 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
TikTok

Греція планує розширити територіальні води в Егейському морі попри загрозу Туреччини

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Греція планує розширити свої територіальні води, можливо, в Егейському морі, попри загрозу війни з боку Туреччини. Це викликає напруженість між країнами-союзниками по НАТО, які мають розбіжності щодо континентальних шельфів.

Греція планує розширити територіальні води в Егейському морі попри загрозу Туреччини

Греція планує розширити свої територіальні води, можливо, навіть у Егейському морі, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс, незважаючи на тривалу загрозу з боку Туреччини війною у разі, якщо Афіни зроблять такий крок. Про це повідомляє Reuters., пише УНН.

Деталі

Обидві країни — союзники по НАТО, але історичні суперники — в останні роки зменшили напруженість, проте залишаються розбіжності щодо початку та кінця їхніх континентальних шельфів у Егейському морі. Ця зона, як вважають, має значний енергетичний потенціал і впливає на повітряний простір та авіаперельоти.

Греція вже розширила свої територіальні води в Іонічному морі з шести до 12 морських миль після угод з Італією та підписала угоду про морську демаркацію з Єгиптом у східній частині Середземного моря.

Проте подібних кроків у Егейському морі Афіни уникали, оскільки Анкара різко протестувала. У 1995 році турецький парламент оголосив про "casus belli", тобто привід для війни, якщо Греція односторонньо розширить свої води понад шість морських миль у Егейському морі — позиція, яка, на думку Афін, порушує міжнародне морське право.

Біля берегів Греції знайшли човен з мертвими мігрантами: подробиці07.12.25, 08:15 • 10972 перегляди

Відповідаючи на запитання у парламенті в п’ятницю, Герапетрітіс заявив, що очікується подальше розширення. "Нині наш суверенітет у Егейському морі поширюється на шість морських миль", — сказав він. "Як було домовлено з Єгиптом, як було домовлено з Італією, буде також (подальше) розширення територіальних вод".

Він не уточнив, які саме морські зони можуть бути розширені.

Міністерство закордонних справ Туреччини поки не прокоментувало ситуацію.

Ердоган закликав США повернути Туреччину до програми винищувачів F-3506.01.26, 03:42 • 5036 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
НАТО
Греція
Італія
Туреччина
Єгипет