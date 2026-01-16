Греція планує розширити територіальні води в Егейському морі попри загрозу Туреччини

Греція планує розширити свої територіальні води, можливо, навіть у Егейському морі, заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс, незважаючи на тривалу загрозу з боку Туреччини війною у разі, якщо Афіни зроблять такий крок. Про це повідомляє Reuters., пише УНН.

Обидві країни — союзники по НАТО, але історичні суперники — в останні роки зменшили напруженість, проте залишаються розбіжності щодо початку та кінця їхніх континентальних шельфів у Егейському морі. Ця зона, як вважають, має значний енергетичний потенціал і впливає на повітряний простір та авіаперельоти.

Греція вже розширила свої територіальні води в Іонічному морі з шести до 12 морських миль після угод з Італією та підписала угоду про морську демаркацію з Єгиптом у східній частині Середземного моря.

Проте подібних кроків у Егейському морі Афіни уникали, оскільки Анкара різко протестувала. У 1995 році турецький парламент оголосив про "casus belli", тобто привід для війни, якщо Греція односторонньо розширить свої води понад шість морських миль у Егейському морі — позиція, яка, на думку Афін, порушує міжнародне морське право.

Відповідаючи на запитання у парламенті в п’ятницю, Герапетрітіс заявив, що очікується подальше розширення. "Нині наш суверенітет у Егейському морі поширюється на шість морських миль", — сказав він. "Як було домовлено з Єгиптом, як було домовлено з Італією, буде також (подальше) розширення територіальних вод".

Він не уточнив, які саме морські зони можуть бути розширені.

Міністерство закордонних справ Туреччини поки не прокоментувало ситуацію.

