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Греция не будет поставлять Украине системы ПВО Patriot вопреки предварительной информации от Reuters - СМИ

Киев • УНН

 • 4362 просмотра

Вопреки сообщениям Reuters, правительство Греции заявило, что не рассматривает возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

Греция не будет поставлять Украине системы ПВО Patriot вопреки предварительной информации от Reuters - СМИ

Греческий чиновник, комментируя сообщение Reuters, в котором говорилось, что западные союзники Украины ведут переговоры с Грецией и Соединенными Штатами о поставках систем ПВО Patriot, заявил, что его страна не рассматривает такую возможность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.

Греция не рассматривает возможность поставки Киеву систем ПВО Patriot

- заявил он.

Как отмечает издание, Украина все больше нуждается в системах Patriot. Президент Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил в интервью CBS News, что правительство готово приобрести 10 американских систем противовоздушной обороны, которые жизненно важны для перехвата российских баллистических ракет.

По данным украинских военных аналитиков из Defense Express, по состоянию на апрель этого года Украина имела семь полностью боеспособных систем Patriot.

По информации The New York Times со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон планирует передать Украине систему Patriot, которая базировалась в Израиле, после ее модернизации.

Напомним

Ранее 5 мая издание Reuters, ссылаясь на собственные источники отметило, что западные союзники Украины ведут переговоры о поставках дополнительных систем ПВО Patriot в Киев и стремятся достичь соглашения до саммита НАТО, который состоится в конце июня. В то же время, по словам источника, среди потенциальных поставщиков этих систем рассматривались США и Греция.

Алена Уткина

Алена Уткина

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