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Греція не постачатиме Україні системи ППО Patriot всупереч попередній інформації від Reuters - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5476 перегляди

Всупереч повідомленням Reuters, уряд Греції заявив, що не розглядає можливість постачання Україні систем ППО Patriot.

Греція не постачатиме Україні системи ППО Patriot всупереч попередній інформації від Reuters - ЗМІ

Грецький урядовець, коментуючи повідомлення Reuters, в якому йшлося про те, що західні союзники України ведуть переговори з Грецією та Сполученими Штатами щодо постачання систем ППО Patriot заявив, що його країна не розглядає таку можливість. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ekathimerini.

Греція не розглядає можливість постачання Києву систем ППО Patriot

- заявив він.

Як зазначає видання Україна дедалі більше потребує систем Patriot. Президент Володимир Зеленський минулого місяця заявив у інтерв’ю CBS News, що уряд готовий придбати 10 американських систем протиповітряної оборони, які є життєво важливими для перехоплення російських балістичних ракет.

За даними українських військових аналітиків із Defense Express, станом на квітень цього року Україна мала сім повністю боєздатних систем Patriot.

За інформацією The New York Times з посиланням на американських посадовців, Вашингтон планує передати Україні систему Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, після її модернізації.

Нагадаємо

Раніше 5 травня видання Reuters, посилаючись на власні джерела зазначило, що західні союзники України ведуть переговори щодо постачання додаткових систем ППО Patriot до Києва та прагнуть досягти угоди до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Водночас за словами джерела, серед потенційних постачальників цих систем розглядались США та Греція.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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