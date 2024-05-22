Графики отключений света отменены во всех областях до 20:00 - "Укрэнерго"

Сегодня, 22 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления электричества по всей стране с 07:00 до 20:00. По состоянию на утро заживлено 95% потребителей обесточенных в результате атаки ночью энергообъектов на востоке. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Последствия атак рф на энергообъекте

Как сообщили в Укрэнерго, в ночь на 22 мая российские БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры на северо-востоке. Повреждено оборудование. Обесточивались более 518 тысяч потребителей в Сумской области, а также потребители в отдельных районах Харьковщины и Черниговщины.

"По состоянию на утро восстановлено энергопитание 95% потребителей во всех трех областях. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - указали в компании.

Ограничение потребления

Сегодня с 00: 00 до 07:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений.

Сейчас, с 07: 00 до 20:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях. Как указали в компании, солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 24: 00 - заявили в Укрэнерго.

Также указали, что графики почасовых отключений могут быть применены для снижения уровня потребления при превышении определенных лимитов объемов для каждой области. Диспетчерский центр "Укрэнерго" доводит эти лимиты накануне до каждого облэнерго. Какая область потребляет в пределах доказанного лимита, обесточивания потребителей могут не применяться.

В Кабмине поручили разработать новые графики отключений света для потребителей

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В Укрэнерго напомнили, что главная причина применения мер ограничения-последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые - и гидроэлектростанции.

Аварийная помощь

Вчера, 21 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, на запрос "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 11: 00 до 15: 00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

Сегодня ночью, с 00:00 до 01:00 также применялась аварийная помощь из стран Европы, указали в Укрэнерго.

Імпорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 15 861 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 492 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час.

Экспорт же не предусмотрен.

Также в Укрэнерго сообщили, что на утро обесточены 425 населенных пунктов.

Из - за боевых действий-есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам - есть обесточивание в Киевской области.

Дополнение

Также в Минэнерго рассказали, что сегодня утром была обесточена одна из шахт Донецкой области. Под землей находилось 25 работников – они выведены на поверхность.