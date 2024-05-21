В Кабмине поручили разработать новые графики отключений света для потребителей

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и НЭК "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей. Об этом сообщила пресс служба Кабмина, передает УНН.

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Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных Премьер-министр Денис Шмыгаль

По словам премьера, после российских обстрелов ситуация в энергетике тяжелая.

Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому Укрэнерго вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан Премьер-министр Денис Шмыгаль

По его словам, сейчас очень важна сознательная позиция каждого потребителя, а также важно, чтобы графики отключений потребителей были "рациональными, справедливыми и равномерными".

Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль