У Кабміні доручили розробити нові графіки відключень світла для споживачів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та" Укренерго " розробити проект постанови Уряду про справедливі графіки відключення електроенергії споживачів, включаючи перелік критично важливих об'єктів для першочергового електропостачання та розподілу потужності, що залишилася між іншими споживачами.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та НЕК "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів. Про це повідомила пресслужба Кабміну, передає УНН.
Деталі
Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих
За словами прем'єра, після російських обстрілів ситуація в енергетиці важка.
Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому Укренерго змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян
За його словами, зараз дуже важлива свідома позиція кожного споживача, а також важливо, щоб графіки відключень споживачів були "раціональними, справедливими і рівномірними".
Через технічні можливості, імпорт не дозволяє покрити весь дефіцит електроенергії - Шмигаль21.05.24, 18:54 • 20185 переглядiв