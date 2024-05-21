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Через технічні можливості, імпорт не дозволяє покрити весь дефіцит електроенергії - Шмигаль

Через технічні можливості, імпорт не дозволяє покрити весь дефіцит електроенергії - Шмигаль

Київ • УНН

 • 20181 перегляди

Україна стикається з нестачею електроенергії через російські обстріли, що призводить до планових відключень електроенергії для громадян і підприємств, незважаючи на імпорт електроенергії з Європи.

Наразі імпорт не дозволяє Україні перекрити всі потреби в електроенергії, тож в країні можливий дефіцит потужностей, що призводить впровадження графіків відключень. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН

Ситуація важка, внаслідок російських обстрілів, ми втратили 8 ГВт потужності, через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи, але технічна можливість імпорту сягає 1,7 Гвт. Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрату внаслідок російського терору. Укренерго змушене вдаватись до погодинних відключень електроенергії для підприємств та громадян

- сказав Шмигаль.

Також він розповів, що Президент України Володимир Зеленський поставив перед Урядом, місцевою владою, енергетичними підприємствами чіткі завдання:

  • продовжувати активне відновлення генерації та розподільчих мереж;
  • максимально заощаджувати енергоспоживання;
  • налагодити комунікацію із суспільством.

Нагадаємо

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що західні партнери надають технічну допомогу, щоб допомогти Україні відремонтувати та відновити електроенергетичний сектор, який постраждав від російських атак.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
ukrenerhoУкренерго
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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