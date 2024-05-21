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Західні партнери продовжують надавати допомогу електроенергетиці Україні

Західні партнери продовжують надавати допомогу електроенергетиці Україні

Київ • УНН

 • 19957 перегляди

Західні партнери надають технічну допомогу, компоненти обладнання та запчастини з виведених з експлуатації електростанцій, щоб допомогти Україні відремонтувати та відновити електроенергетичний сектор, який постраждав від російських атак.

Фонд підтримки енергетики надає технічну допомогу енергокомпаніям для швидкого проведення ремонтів. Європейські партнери постачають компоненти енергообладнання, а також триває співпраця з Латвією, Литвою, Німеччиною та США щодо додаткового обладнання для малої генерації та розподілу електроенергії.

Про це розповів Заступник міністра енергетики України Микола Колісник у ефірі телемарафону, передає УНН.

Через Фонд підтримки енергетики, ми реалізуємо надання технічної допомоги, а саме обладнання для потреб енерго компаній, що дає їм змогу швидко провести ремонтну кампанію та відремонтувати те, що потрібно

- каже Колісник.

За його словами найбільший від наших європейських партнерів елемент допомоги - це складові енергообладнання.

Крім того, є системна робота з країнами Прибалтики, Латвією, Німеччиною зокрема і з США, щодо отримання додаткового обладнання для системної перебудови малої генерації чи певних елементів розподілення чи транспортування електричної енергії

- додав він.

Заступник міністра каже, що зараз у Міненерго є взаємодія з Латвією, Литвою та Німеччиною щодо надання Україні старого обладнання з їхніх не функціонуючих ТЕС.

Нагадаємо

Литва запропонувала демонтувати свої закриті теплові електростанції та передати Україні запчастини, щоб допомогти відновити енергетичні об'єкти, пошкоджені російськими атаками.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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