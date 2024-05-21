Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

Фонд поддержки энергетики оказывает техническую помощь энергокомпаниям для быстрого проведения ремонтов. Европейские партнеры поставляют компоненты энергооборудования, а также продолжается сотрудничество с Латвией, Литвой, Германией и США по дополнительному оборудованию для малой генерации и распределения электроэнергии.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Через Фонд поддержки энергетики, мы реализуем предоставление технической помощи, а именно оборудования для нужд энерго компаний, что позволяет им быстро провести ремонтную кампанию и отремонтировать то, что нужно - говорит Колесник.

По его словам самый большой от наших европейских партнеров элемент помощи - это составляющие энергооборудования.

Кроме того, есть системная работа со странами Прибалтики, Латвией, Германией в частности и с США, о получении дополнительного оборудования для системной перестройки малой генерации или определенных элементов распределения или транспортировки электрической энергии - добавил он.

Замминистра говорит, что сейчас у Минэнерго есть взаимодействие с Латвией, Литвой и Германией о предоставлении Украине старого оборудования с их не функционирующих ТЭС.

Напомним,

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанциии передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.