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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 15:54  •  7691 просмотра

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Украина сталкивается с нехваткой электроэнергии из-за российских обстрелов, что приводит к плановым отключениям электроэнергии для граждан и предприятий, несмотря на импорт электроэнергии из Европы.

Сейчас импорт не позволяет Украине перекрыть все потребности в электроэнергии, поэтому в стране возможен дефицит мощностей, что приводит к внедрению графиков отключений. об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН

Ситуация тяжелая, в результате российских обстрелов, мы потеряли 8 Квт мощности, из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы, но техническая возможность импорта достигает 1,7 Гвт. То есть импорт не позволяет перекрыть потерю вследствие российского террора. Укрэнерго вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан

- сказал Шмыгаль.

Также он рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством, местными властями, энергетическими предприятиями четкие задачи:

  • продолжать активное восстановление генерации и распределительных сетей;
  • максимально экономить энергопотребление;
  • наладить коммуникацию с обществом.

Напомним

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что западные партнеры оказывают техническую помощь , чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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