Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Сейчас импорт не позволяет Украине перекрыть все потребности в электроэнергии, поэтому в стране возможен дефицит мощностей, что приводит к внедрению графиков отключений. об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.

Ситуация тяжелая, в результате российских обстрелов, мы потеряли 8 Квт мощности, из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы, но техническая возможность импорта достигает 1,7 Гвт. То есть импорт не позволяет перекрыть потерю вследствие российского террора. Укрэнерго вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан - сказал Шмыгаль.

Также он рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством, местными властями, энергетическими предприятиями четкие задачи:

продолжать активное восстановление генерации и распределительных сетей;

максимально экономить энергопотребление;



наладить коммуникацию с обществом.



Напомним

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что западные партнеры оказывают техническую помощь , чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.