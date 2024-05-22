Графіки відключень світла скасовані в усіх областях до 20:00 - "Укренерго"

Сьогодні, 22 травня, диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання електрики по всій країні із 07:00 до 20:00. Станом на ранок заживлено 95% споживачів знеструмлених внаслідок атаки вночі енергооб’єктів на сході. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

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Як повідомили в Укренерго, в ніч на 22 травня російські БПЛА атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на північному сході. Пошкоджено обладнання. Знеструмлювались понад 518 тисяч споживачів в Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини.

"Станом на ранок відновлено енергоживлення 95% споживачів в усіх трьох областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - вказали в компанії.

Обмеження споживання

Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Як вказали в компанії, сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00 - заявили в Укренерго.

Також вказали, що графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Диспетчерський центр "Укренерго" доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В Укренерго нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції.

Аварійна допомога

Вчора, 21 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Сьогодні вночі, з 00:00 до 01:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи, вказали в Укренерго.

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Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 861 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 492 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Експорт же не передбачений.

Також в Укренерго повідомили, що на ранок знеструмлено 425 населених пунктів.

Через бойові дії - є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин - є знеструмлення в Київській області.

Доповнення

Також в Міненерго розповіли, що сьогодні вранці було знеструмлено одну з шахт на Донеччині. Під землею перебувало 25 працівників – їх виведено на поверхню.