Графіки відключень світла скасовані в усіх областях до 20:00 - "Укренерго"

ukenru
14:28 • 19859 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 39819 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 56642 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 55183 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 68794 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 81691 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 116448 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138746 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140462 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 252290 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 49432 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 34360 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 51504 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 40645 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 26210 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 19779 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 252270 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 368551 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 383049 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 297953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 8495 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 8641 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 63951 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 80297 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 91399 перегляди
Актуальне
Графіки відключень світла скасовані в усіх областях до 20:00 - "Укренерго"

Графіки відключень світла скасовані в усіх областях до 20:00 - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 20961 перегляди

Сьогодні, 22 травня, "Укренерго" зняло обмеження на споживання електроенергії по всій Україні з 07:00 до 20:00. Електропостачання 95% споживачів, які постраждали від нічної російської атаки на сході, було відновлено.

Сьогодні, 22 травня, диспетчерський центр  "Укренерго" скасував обмеження споживання електрики по всій країні із 07:00 до 20:00. Станом на ранок заживлено 95% споживачів знеструмлених внаслідок атаки вночі енергооб’єктів на сході. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН

Наслідки атак рф на енергооб'єкти

Як повідомили в Укренерго, в ніч на 22 травня російські БПЛА атакували об’єкти енергетичної інфраструктури на північному сході. Пошкоджено обладнання. Знеструмлювались понад 518 тисяч споживачів в Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. 

"Станом на ранок відновлено енергоживлення 95% споживачів в усіх трьох областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - вказали в компанії. 

Обмеження споживання 

Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях. Як вказали в компанії, сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. 

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00

- заявили в Укренерго. 

Також вказали, що графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Диспетчерський центр "Укренерго" доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. 

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В Укренерго нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українським електростанціям. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції. 

Аварійна допомога 

Вчора, 21 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни. 

 Сьогодні вночі, з 00:00 до 01:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи, вказали в Укренерго. 

У Кабміні доручили розробити нові графіки відключень світла для споживачів21.05.24, 23:57 • 21441 перегляд

Імпорт 

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 861 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 492 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Експорт же не передбачений. 

Також в Укренерго повідомили, що на ранок знеструмлено 425 населених пунктів.

Через бойові дії - є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин - є знеструмлення в Київській області.

Доповнення 

Також в Міненерго розповіли, що сьогодні вранці було знеструмлено одну з шахт на Донеччині. Під землею перебувало 25 працівників – їх виведено на поверхню.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійнаЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
chernihivska-oblastЧернігівська область
ukrenerhoУкренерго
khersonska-oblastХерсонська область
yevropaЄвропа
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09