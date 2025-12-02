Графики отключений 3 декабря будут действовать круглосуточно: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
3 декабря в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии для всех регионов, без света будут от 0,5 до 3 очередей. Ограничения обусловлены последствиями российских атак на энергетические объекты.
Завтра в Украине в течение дня будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 0,5 до 3 очередей, передает УНН.
Завтра, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут следующими:
• с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;
• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в 4 областях, графики до конца суток - Минэнерго02.12.25, 10:58 • 2562 просмотра