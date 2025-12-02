$42.340.08
12:35 • 8884 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 22651 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 22871 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 17476 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 19042 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 52233 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49720 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59411 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50190 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45868 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Графики отключений 3 декабря будут действовать круглосуточно: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 164 просмотра

3 декабря в Украине будут действовать графики отключений электроэнергии для всех регионов, без света будут от 0,5 до 3 очередей. Ограничения обусловлены последствиями российских атак на энергетические объекты.

Графики отключений 3 декабря будут действовать круглосуточно: сколько очередей будет без света

Завтра в Украине в течение дня будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, без света будут от 0,5 до 3 очередей, передает УНН.

Завтра, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

— говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей;

• с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!

— резюмировали в компании.

Атаки рф на энергетику вызвали обесточивание в 4 областях, графики до конца суток - Минэнерго02.12.25, 10:58 • 2562 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина