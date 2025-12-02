$42.340.08
Графіки відключень 3 грудня діятимуть цілодобово: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 196 перегляди

3 грудня в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії для всіх регіонів, без світла будуть від 0,5 до 3 черг. Обмеження зумовлені наслідками російських атак на енергетичні об'єкти.

Графіки відключень 3 грудня діятимуть цілодобово: скільки черг буде без світла

Завтра в Україні протягом дня будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 0,5 до 3 черг, передає УНН.

Завтра, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих  ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні. 

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:                             

•  з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;

•  з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

У компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в компанії.

Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у 4 областях, графіки до кінця доби - Міненерго02.12.25, 10:58 • 2562 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна
