Графіки відключень 3 грудня діятимуть цілодобово: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
3 грудня в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії для всіх регіонів, без світла будуть від 0,5 до 3 черг. Обмеження зумовлені наслідками російських атак на енергетичні об'єкти.
Завтра в Україні протягом дня будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 0,5 до 3 черг, передає УНН.
Завтра, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
У компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!
