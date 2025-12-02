Графіки відключень 3 грудня діятимуть цілодобово: скільки черг буде без світла

Завтра в Україні протягом дня будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 0,5 до 3 черг, передає УНН.

Завтра, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;

• з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

У компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!