Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов
Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину
В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг
ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список
Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА
Лыжник погиб в лавине в горах в США
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"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб
Служба безопасности Украины задержала в Ровно агента фсб, который готовил координаты для российских ракетных и беспилотных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в регионе, проводя разведку и отслеживая передвижения украинских военных.
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук
По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца, сообщает представитель Южного командования сил обороны.
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей
Генеральный директор Yasno прогнозирует, что если потребление электроэнергии продолжит расти, Украина может ввести ограничения для бытовых потребителей, чтобы покрыть дефицит. Впрочем, по его словам, отсутствие тепла вызывает больше беспокойства, чем нехватка электроэнергии.
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов
За прошлую неделю враг 50 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 308 взрывов, включая ракетный обстрел и авиаудар.
Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину
Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните встретятся во втором туре президентских выборов в Литве. В первом туре Науседа получил 44,19% голосов избирателей, а Шимоните - 19,78%.
В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг
В 2023 году в Украине было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за мошенничество - около 3100, что значительно больше, чем в 2021 году, когда было вынесено 2300 таких приговоров.
ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список
Украинская разведка идентифицировала личный состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии россии, причастный к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.
Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление
Австралийский суд отменил приказ регулятора кибербезопасности страны об удалении видео нападения на ассирийского епископа, отклонив предложение регулятора в юридическом споре, который вызвал горячие разговоры между Илоном Маском и австралийскими чиновниками.
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА
российские войска атаковали Невское из нескольких видов оружия, в то время как в так называемой "Луганской народной республике" отсутствует законодательство об опеке и попечительстве.
Лыжник погиб в лавине в горах в США
48-летний мужчина из Кетчума, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор, погиб во время катания на лыжах с напарником на пике Дональдсон в хребте Лост-Ривер, попав под лавину.