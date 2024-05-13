"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб

Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента фсб, который готовил ракетные удары по Ровенской области, пишет УНН.

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"Служба безопасности предотвратила серию ракетно-дронных ударов агрессора по военной и критической инфраструктуре Ровенской области. В результате спецоперации в областном центре задержан агент фсб, который готовил координаты для вражеской атаки", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным спецслужбы, "находясь за рулем собственного авто, он объезжал город и одновременно фиксировал на камеру мобильного телефона возможные локации Сил обороны". "Таким образом фигурант надеялся разведать места расположения потенциальных целей, в том числе военных госпиталей", - указали в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, заблаговременно получили информацию о разведывательной активности агента. Его задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи украинских защитников, сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, вражеским пособником оказался уроженец временно захваченного Крыма. Он уже длительное время проживал в Ровно, где занимался международными перевозками коммерческих грузов, указали в СБУ.

Сообщается, что во время одной из поездок фигуранта в Крым его завербовала сотрудница оккупационного "управления фсб в Крыму и г. Севастополь". А после 24 февраля 2022 года она дистанционно "активировала" своего агента, сообщили в СБУ.

"Кроме наведения российских ракет на территорию Ровенской области он также отслеживал движение военных колонн с тяжелой техникой ВСУ по автотрассам западного региона", - отметили в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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