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"Готував ракетні удари": СБУ затримала у Рівному агента фсб

"Готував ракетні удари": СБУ затримала у Рівному агента фсб

Київ • УНН

 • 27125 перегляди

Служба безпеки України затримала у Рівному агента фсб, який готував координати для російських ракетних та безпілотних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури в регіоні, проводячи розвідку та відстежуючи пересування українських військових.

Служба безпеки України повідомила про затримання агента фсб, який готував ракетні удари по Рівненській області, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів агресора по військовій та критичній інфраструктурі Рівненщини. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента фсб, який готував координати для ворожої атаки", - повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними спецслужби, "перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони". "У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів", - вказали у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента. Його затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників, повідомили у спецслужбі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів, вказали у СБУ.

Повідомляється, що під час однієї з поїздок фігуранта до Криму його завербувала співробітниця окупаційного "управління фсб в Криму та м. Севастополь". А після 24 лютого 2022 року вона дистанційно "активувала" свого агента, повідомили у СБУ.

"Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону", - зазначили у спецслужбі.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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