Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент фсб, который готовил серию воздушных атак рф на Кировоградщину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По указанию российской спецслужбы ее соратник должен был скорректировать ракетные удары по аэродромам Сил обороны. Чтобы выполнить вражеское задание, злоумышленник обходил периметры объектов авиационной инфраструктуры, где пытался обнаружить боевые самолеты ВСУ, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он обращал внимание на возможное наличие вблизи потенциальных "целей" зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Полученные сведения агент должен был передать своему российскому куратору для корректировки вражеского огня в "обход" украинской ПВО.

Служба безопасности задержала злоумышленника в начале лета 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи стратегического объекта. По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как установило следствие, вражеским приспешником является разнорабочий из Кропивницкого, которого фсб дистанционно завербовала в начале 2023 года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах.

Установлено, что предатель был на прямой связи с кадровым сотрудником 5-й службы фсб, который находился во временно оккупированном Крыму. Для коммуникации между собой они использовали анонимный чат в мессенджере, а каждый сеанс "переписки" предатель начинал с кодового слова. За сотрудничество с оккупантами он получал денежные "переводы" в криптовалюте.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским силовикам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.