Государству возвращены земли обороны стоимостью более 803 млн грн, в пределах пограничной полосы с Румынией

Отменена госрегистрация и возвращены государству земли площадью более 50 га, которые ранее незаконно выбыли из государственной в коммунальную собственность с изменением целевого назначения для ведения фермерского хозяйства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в судебном порядке добились отмены госрегистрации и возвращения государству земель обороны стоимостью более 803 млн грн. - говорится в сообщении.

В частности указывается, что прокурорами доказано, что земельный участок, расположенный в пределах пограничной полосы украинско-румынской границы, площадью более 50 га незаконно выбыл из государственной в коммунальную собственность с изменением целевого назначения для ведения фермерского хозяйства.

Хозяйственный суд Закарпатской области удовлетворил исковое заявление Офиса Генпрокурора.

Сейчас земли обороны находятся в постоянном пользовании 27 пограничного отряда имени героев Карпатской Сечи Западного регионального правления Госпогранслужбы Украины для осуществления контроля за соблюдением безопасности пограничного режима страны.

Напомним,

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