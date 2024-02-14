Державі повернуто землі оборони вартістю понад 803 млн грн, в межах прикордонної смуги з Румунією
Київ • УНН
Держава повернула понад 50 гектарів земель оборони вартістю понад 803 мільйони гривень, розташованих у прикордонній смузі з Румунією, після того, як прокуратура довела, що вони були незаконно передані у комунальну власність.
Скасовано держреєстрацію та повернуто державі землі площею понад 50 га, які раніше незаконно вибули з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у судовому порядку домоглися скасування держреєстрації та повернення державі земель оборони вартістю понад 803 млн грн.
Зокрема вказується, що прокурорами доведено, що земельна ділянка, розташована в межах прикордонної смуги українсько-румунського кордону, площею понад 50 га незаконно вибула з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства.
Господарський суд Закарпатської області задовольнив позовну заяву Офісу Генпрокурора.
Наразі землі оборони перебувають у постійному користуванні 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального правління Держприкордонслужби України для здійснення контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму країни.
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