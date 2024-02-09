Атака клонов: новую команду Минобороны критикуют псевдоэксперты, которых связывают с Медведчуком и другими пророссийскими политиками

Информационную атаку на новую команду Минобороны и ГП "Государственный оператор тыла" ведут псевдоэксперты, которые сотрудничали с пророссийскими политиками, пишет УНН.

Детали

Не успел "Государственный оператор тыла" объявить свои первые тендеры на поставку продуктов питания в украинскую армию, как сразу стал мишенью для сокрушительной критики. Хотя логика подсказывает, что первые выводы об успехах или недостатках государственного предприятия и его руководителя Арсена Жумадилова следовало бы делать после завершения самих тендеров и первых поставок продуктов в воинские части.

А это наводит на мысль, что так называемая "критика", мягко говоря, кому-то очень выгодна.

Набор обвинений в адрес ГОТ, в принципе стандартный: никаких изменений в системе организации питания, якобы, не происходит, коррупция в Минобороны будет процветать. Но основной акцент делается на том, что ГОТ, якобы, завышает суммы тендеров, ведь получает 0,4% комиссионных от каждого заключенного контракта.

Сначала различные эксперты на своих страницах в соцсетях озвучивают эти тезисы. А потом они уже под видом экспертного мнения тиражируются определенными tg-каналами и некоторыми СМИ.

Такая синхронность тиражирования наводит на мысль, что это, хоть и не тщательно спланированная, а сознательная "черная" пиар-кампания.

В этой ситуаций самое важное - внимательно посмотреть на "первоисточники" упомянутой "разоблачительной" информации.

Было бы логично, если бы закупки "Государственного оператора тыла" комментировали эксперты по тендерным процедурам и ценообразованию, производители продукции, логисты, нынешние и бывшие военные, имеющие опыт в тыловом обеспечении.

Зато за ГОТ активно взялись "специалисты" широкого профиля - люди, которые называют себя политологами, политическими, военными, экономическими и другими экспертами. Наибольшую активность в последние дни проявляют Роман Шнайдер, Алексей Голобуцкий, Юрий Гаврилечко, Олег Постернак. Все они внесены в базу псевдосоциологов - неофициального реестра, куда также попадают псевдоэксперты и "профессиональные" комментаторы, которые довольно часто в чьих-то интересах озвучивают мнение относительно определенных событий и ситуаций.

В разное время все четверо активно сотрудничали с политиками, которые до сих пор придерживаются пророссийских взглядов. В "послужном" списке Романа Шнайдера и Олега Постернака экс-нардепы от запрещенной ОПЗЖ Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, которые имеют подозрения в государственной измене, Юрия Гаврилечко - Виктор Медведчук и запрещенная партия еще одного подозреваемого в госизмене, блогера Анатолия Шария, Алексея Голобуцкого - экс-нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская.

На этом фоне довольно странно выглядит, что к кампании по дискредитации Минобороны Украины и ГОТ неожиданно присоединился относительно известный украинский журналист и блогер Сергей Лямец.

Очевидно, ее заказчики поняли, что токсичные псевдоэксперты не дают желаемого эффекта, поэтому решили не экономить и привлечь к процессу хотя бы кого-то с нормальным бэкграундом.

А вот насколько Лямцу комфортно в компании этих персонажей - это уже вопрос его личного выбора.

Понятно, что никто не застрахован от ошибок, и довольно часто именно конструктивная критика позволяет их вовремя и эффективно исправить. Тем более, что новая команда Минобороны уже доказала, что может оперативно реагировать на вызовы общества. Лишнее доказательство тому разрыв всех контрактов с фирмами скандальной семьи Гринкевичей.

Но в данном случае все указывает на то, что речь идет не о критике, а об откровенной "заказухе".

Накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения приходится констатировать, что в Украине все еще остаются востребованными люди, которые не чурались сотрудничества с пророссийскими политиками.

И в этом контексте поиск ответа на вопрос, кто стоит за информационной атакой на новую команду Минобороны, приобретает уже совсем другую окраску...

"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше