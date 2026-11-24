Государство собственными ресурсами может покрыть лишь около трети потребностей на 2027 год, остальное финансирование рассчитывает получить от международных партнёров. Об этом по итогам заседания Конгресса местных и региональных властей на Закарпатье заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.

Детали

В то же время, по его словам, общины должны усиливать подготовку к зиме и меры безопасности независимо от места расположения в стране.

россия показывает, что безопасных мест в Украине нет. Поэтому общины на западе страны должны готовиться так же, как и прифронтовые - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что простых решений "в такие сложные времена быть не может".

Ресурсов на всё, очевидно, не хватает, поэтому каждая гривна должна идти туда, где без неё не обойтись - резюмировал Корецкий.

Напомним

Кабмин усиливает меры для стабильной работы водоканалов и канализации после атак. Города готовят резервное питание и подвоз воды.

Кабмин оперативно готовит бюджет-2027 ко второму чтению с учётом требований МВФ — Корецкий