Держава власними ресурсами може покрити лише близько третини потреб на 2027 рік, решту фінансування розраховує отримати від міжнародних партнерів. Про це за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Закарпатті заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє УНН.

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Водночас, за його словами, громади мають посилювати підготовку до зими та безпекові заходи незалежно від розташування в країні.

росія показує, що безпечних місць в Україні немає. Тому громади на заході країни мають готуватися так само, як і прифронтові - підкреслив глава уряду.

Він зазначив, що простих рішень "у такі складні часи бути не може".

Ресурсів на все, очевидно, не вистачає, тому кожна гривня має йти туди, де без неї не обійтися - резюмував Корецький.

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