Держава власними ресурсами покриє лише третину потреб на 2027 рік - Корецький
Київ • УНН
Україна розраховує на міжнародну допомогу для покриття більшості потреб 2027 року. Громади закликають посилити підготовку до зими та безпеки.
Держава власними ресурсами може покрити лише близько третини потреб на 2027 рік, решту фінансування розраховує отримати від міжнародних партнерів. Про це за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Закарпатті заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє УНН.
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Водночас, за його словами, громади мають посилювати підготовку до зими та безпекові заходи незалежно від розташування в країні.
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