Google за три года предоставил Украине более $55 миллионов помощи: что известно о сотрудничестве

Технологический гигант Google за последние три года предоставил Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

В среду, 10 сентября, Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с представителями компании во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Google Европа Аннет Кробер-Риль.

Кличко отметил, что Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом восстановлении.

Во время встречи киевские власти и представители американской корпорации обсудили возможности интеграции городских данных по безбарьерности, обозначение укрытий на Google-картах, а также использование разработок Google в сфере искусственного интеллекта для транспортного моделирования и градостроительства.

Кличко отметил, что столичные власти заинтересованы в дальнейшем двустороннем сотрудничестве Киева с компанией Google и будут развивать такое сотрудничество. Он подчеркнул, что ИИ может способствовать расширению и усовершенствованию городских сервисов для большей их доступности и удобства для киевлян.

