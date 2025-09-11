Google за три года предоставил Украине более $55 миллионов помощи: что известно о сотрудничестве

$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 16511 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 43674 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 27907 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 30695 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 31894 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 62333 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 83541 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65620 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35004 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39082 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Илон Маск выделит 1 млн долларов на муралы с портретами убитой в США украинки Ирины Заруцкой
Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подростки
Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN
Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 43676 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 62334 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65621 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Google за три года предоставил Украине более $55 миллионов помощи: что известно о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Google выделил Украине более $45 млн финансовой помощи и более $10 млн технических решений. КГГА и представители Google обсудили интеграцию городских данных и использование ИИ для развития города.

Google за три года предоставил Украине более $55 миллионов помощи: что известно о сотрудничестве

Технологический гигант Google за последние три года предоставил Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В среду, 10 сентября, Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с представителями компании во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Google Европа Аннет Кробер-Риль.

Кличко отметил, что Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом восстановлении.

Во время встречи киевские власти и представители американской корпорации обсудили возможности интеграции городских данных по безбарьерности, обозначение укрытий на Google-картах, а также использование разработок Google в сфере искусственного интеллекта для транспортного моделирования и градостроительства.

Кличко отметил, что столичные власти заинтересованы в дальнейшем двустороннем сотрудничестве Киева с компанией Google и будут развивать такое сотрудничество. Он подчеркнул, что ИИ может способствовать расширению и усовершенствованию городских сервисов для большей их доступности и удобства для киевлян.

Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом восстановлении. В течение последних 3-х лет компания предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов

- говорится в сообщении мэра столицы.

Команда Google, со своей стороны, отметила достижения украинской столицы в сфере цифровизации городских сервисов, в частности государственного приложения "Киев Цифровой", которое предоставляет доступ к разнообразным услугам жителям города.

Напомним

В приложении "Киев Цифровой" появилась онлайн-карта доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и других удобствах. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.

Google предоставит украинским стартапам почти 10 миллионов долларов

Вита Зеленецкая

