Google за три года предоставил Украине более $55 миллионов помощи: что известно о сотрудничестве
Киев • УНН
Google выделил Украине более $45 млн финансовой помощи и более $10 млн технических решений. КГГА и представители Google обсудили интеграцию городских данных и использование ИИ для развития города.
Технологический гигант Google за последние три года предоставил Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В среду, 10 сентября, Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с представителями компании во главе с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Google Европа Аннет Кробер-Риль.
Кличко отметил, что Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом восстановлении.
Во время встречи киевские власти и представители американской корпорации обсудили возможности интеграции городских данных по безбарьерности, обозначение укрытий на Google-картах, а также использование разработок Google в сфере искусственного интеллекта для транспортного моделирования и градостроительства.
Кличко отметил, что столичные власти заинтересованы в дальнейшем двустороннем сотрудничестве Киева с компанией Google и будут развивать такое сотрудничество. Он подчеркнул, что ИИ может способствовать расширению и усовершенствованию городских сервисов для большей их доступности и удобства для киевлян.
Google остается надежным партнером Украины в цифровом развитии, укреплении киберустойчивости и экономическом восстановлении. В течение последних 3-х лет компания предоставила Украине более 45 млн долларов финансовой помощи и более 10 млн долларов в виде технических решений и образовательных ресурсов
Команда Google, со своей стороны, отметила достижения украинской столицы в сфере цифровизации городских сервисов, в частности государственного приложения "Киев Цифровой", которое предоставляет доступ к разнообразным услугам жителям города.
Напомним
В приложении "Киев Цифровой" появилась онлайн-карта доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и других удобствах. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.
