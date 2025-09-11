Google за три роки надав Україні понад $55 мільйонів допомоги: що відомо про співпрацю
Київ • УНН
Google виділив Україні понад $45 млн фінансової допомоги та більше $10 млн технічних рішень. КМДА та представники Google обговорили інтеграцію міських даних та використання ШІ для розвитку міста.
Технологічний гігант Google впродовж останніх трьох років надав Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
У середу, 10 вересня Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з представниками компанії на чолі з віцепрезиденткою зі взаємодії з органами державної влади Google Європа Аннет Кробер-Ріль.
Кличко зазначив, що Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні.
Під час зустрічі київська влада та представники американської корпорації обговорили можливості інтеграції міських даних щодо безбарʼєрності, позначення укриттів на Google-мапах, а також використання розробок Google у сфері штучного інтелекту для транспортного моделювання та містобудування.
Кличко зазначив, що столична влада зацікавлена у подальшій двосторонній співпраці Києва з компанією Google та розвиватиме таке співробітництво. Він наголосив, що ШІ може сприяти розширенню й удосконаленню міських сервісів задля більшої їх доступності та зручності для киян.
Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні. Протягом останніх 3-х років компанія надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів
Команда Google, зі свого боку, відзначила здобутки української столиці у сфері цифровізації міських сервісів, зокрема державного застосунку "Київ Цифровий", який надає доступ до різноманітних послуг мешканцям міста.
Нагадаємо
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів з інформацією про безбар'єрність входу та інші зручності. На мапі вже позначено понад 1200 об'єктів, і їх кількість буде зростати.
Google надасть українським стартапам майже 10 мільйонів доларів11.06.25, 16:26 • 2356 переглядiв