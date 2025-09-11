$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16280 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 42848 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 27507 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 30326 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 31578 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62066 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 83263 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65440 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34981 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39055 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Google за три роки надав Україні понад $55 мільйонів допомоги: що відомо про співпрацю

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Google виділив Україні понад $45 млн фінансової допомоги та більше $10 млн технічних рішень. КМДА та представники Google обговорили інтеграцію міських даних та використання ШІ для розвитку міста.

Google за три роки надав Україні понад $55 мільйонів допомоги: що відомо про співпрацю

Технологічний гігант Google впродовж останніх трьох років надав Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

У середу, 10 вересня Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з представниками компанії на чолі з віцепрезиденткою зі взаємодії з органами державної влади Google Європа Аннет Кробер-Ріль.

Кличко зазначив, що Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні.

Під час зустрічі київська влада та представники американської корпорації обговорили можливості інтеграції міських даних щодо безбарʼєрності, позначення укриттів на Google-мапах, а також використання розробок Google у сфері штучного інтелекту для транспортного моделювання та містобудування.

Кличко зазначив, що столична влада зацікавлена у подальшій двосторонній співпраці Києва з компанією Google та розвиватиме таке співробітництво. Він наголосив, що ШІ може сприяти розширенню й удосконаленню міських сервісів задля більшої їх доступності та зручності для киян.

Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні. Протягом останніх 3-х років компанія надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів

- йдеться у дописі мера столиці.

Команда Google, зі свого боку, відзначила здобутки української столиці у сфері цифровізації міських сервісів, зокрема державного застосунку "Київ Цифровий", який надає доступ до різноманітних послуг мешканцям міста.

Нагадаємо

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів з інформацією про безбар'єрність входу та інші зручності. На мапі вже позначено понад 1200 об'єктів, і їх кількість буде зростати.

