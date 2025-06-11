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Google надасть українським стартапам майже 10 мільйонів доларів

Київ • УНН

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Фонд підтримки Google профінансує українські стартапи на суму майже 10 млн доларів. 35 стартапів отримають до 100 тис. доларів, менторську підтримку та кредити Google Cloud.

Google надасть українським стартапам майже 10 мільйонів доларів

Від передових систем створення моделей людського тіла та протезів на базі ШІ до сервісів автоматизації та ефективного управління Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування, менторську і технічну підтримку, а також можливість отримати кошти у вигляді кредитів.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Деталі

Всього у другому етапі програми Google профінансував вже 98 українських стартапів. Наразі відібрано фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів.

35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування

Також ідеться про менторську і технічну підтримку від Google.

Крім того, - можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

У релізі заявили, що Фонд і надалі буде підтримувати розвиток української стартап-екосистеми.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Google обрала перші українські стартапи, які отримають фінансування у розмірі 100 тис. доларів, менторську підтримку та можливість залучити додаткове кредитування.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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