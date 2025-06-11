Google надасть українським стартапам майже 10 мільйонів доларів
Київ • УНН
Фонд підтримки Google профінансує українські стартапи на суму майже 10 млн доларів. 35 стартапів отримають до 100 тис. доларів, менторську підтримку та кредити Google Cloud.
Від передових систем створення моделей людського тіла та протезів на базі ШІ до сервісів автоматизації та ефективного управління Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування, менторську і технічну підтримку, а також можливість отримати кошти у вигляді кредитів.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Деталі
Всього у другому етапі програми Google профінансував вже 98 українських стартапів. Наразі відібрано фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів.
35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування
Також ідеться про менторську і технічну підтримку від Google.
Крім того, - можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.
У релізі заявили, що Фонд і надалі буде підтримувати розвиток української стартап-екосистеми.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Google обрала перші українські стартапи, які отримають фінансування у розмірі 100 тис. доларів, менторську підтримку та можливість залучити додаткове кредитування.