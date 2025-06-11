Google предоставит украинским стартапам почти 10 миллионов долларов

От передовых систем создания моделей человеческого тела и протезов на базе ИИ до сервисов автоматизации и эффективного управления Google отобрал финальную группу команд, которые получат финансирование, менторскую и техническую поддержку, а также возможность получить средства в виде кредитов.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Детали

Всего во втором этапе программы Google профинансировал уже 98 украинских стартапов. В настоящее время отобрана финальная группа команд, которые получат финансирование в рамках второго этапа программы Фонда поддержки для украинских стартапов.

35 украинских стартапов — от ИИ-платформ до производителей протезов — получат до $100 000 финансирования

Также речь идет о менторской и технической поддержке от Google.

Кроме того, - возможность получить до $350 000 в виде кредитов Google Cloud.

В релизе заявили, что Фонд и в дальнейшем будет поддерживать развитие украинской стартап-экосистемы.

Напомним

УНН сообщал, что Google выбрала первые украинские стартапы, которые получат финансирование в размере 100 тыс. долларов, менторскую поддержку и возможность привлечь дополнительное кредитование.