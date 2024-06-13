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Google обрав перші українські стартапи для фінансування

Google обрав перші українські стартапи для фінансування

Київ • УНН

 • 13175 перегляди

Компанія Google обрала перші українські стартапи, які отримають фінансування у розмірі 100 тис. доларів, менторську підтримку та можливість залучити додаткове кредитування.

Google вибрав перші українські стартапи для фінансування у рамках програми підтримки інновацій у розмірі 100 тисяч доларів на розвиток та масштабування. Крім грошей компанії отримають менторську підтримку та шанс залучити додаткові 350 тисяч доларів у вигляді кредитів Google Cloud. Про це повідомили у Мінцифрі, пише УНН.

Деталі

Фонд підтримки від Google допомагає розвитку української стартап-екосистеми під час війни, надаючи технологічним компаніям можливість масштабування та підготовки до післявоєнного відновлення країни. Загальний обсяг грантового фонду програми становить 10 млн доларів.

Окрім фінансової підтримки, Google також пропонує менторство та можливість залучення додаткових 350 тисяч доларів у формі кредитів для Google Cloud. Особливу увагу під час відбору приділено стартапам, що використовують штучний інтелект.

Серед тих стартапів, які отримали по 100 тисяч доларів є різноманітні проєкти — від розробки дронів для пошуку мін до CRM-систем, які оптимізують робочі процеси.

Нагадаємо

Google розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки для стартапів в Україні у розмірі $10 мільйонів.

FT: Азія та Австралія наслідують приклад ЄС і США для приборкання домінування бігтех, як Apple і Google10.05.24, 12:38 • 27117 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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