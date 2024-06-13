Google выбрал первые украинские стартапы для финансирования в рамках программы поддержки инноваций в размере 100 тысяч долларов на развитие и масштабирование. Кроме денег компании получат менторскую поддержку и шанс привлечь дополнительные 350 тысяч долларов в виде кредитов Google Cloud. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.

Детали

Фонд поддержки от Google помогает развитию украинской стартап-экосистемы во время войны, предоставляя технологическим компаниям возможность масштабирования и подготовки к послевоенному восстановлению страны. Общий объем грантового фонда программы составляет 10 млн долларов.

Кроме финансовой поддержки, Google также предлагает менторство и возможность привлечения дополнительных 350 тысяч долларов в форме кредитов для Google Cloud. Особое внимание при отборе уделено стартапам, использующим искусственный интеллект.

Среди тех стартапов, которые получили по 100 тысяч долларов есть различные проекты - от разработки дронов для поиска мин до CRM-систем, которые оптимизируют рабочие процессы.

Напомним

Google расширяет поддержку украинских компаний и открывает дополнительный Фонд поддержки для стартапов в Украине в размере $10 миллионов.

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