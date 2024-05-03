Google збирає заявки від українських стартапів на фінансування з Фонду підтримки у 10 млн доларів
Київ • УНН
Google приймає заявки від українських стартапів на фінансування до з нового Фонду підтримки розміром 10 млн доларів для розвитку їхнього бізнесу, відновлення діяльності, що постраждала від війни, або створення нових продуктів.
Google розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки для стартапів в Україні у розмірі $10 мільйонів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Як оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit, українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до 100 тисяч доларів і за ці гроші розвинути бізнес, а також відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для виконання нових завдань.
Міністр запросив бізнес подавати заявки за посиланням до 5 червня. З детальними вимогами можна ознайомитися за посиланням.
До речі, продукти на базі ШІ матимуть пріоритет
Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine оголосять поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.
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Додамо
Google уже надав 58 українським стартапам загалом $5 мільйонів у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу.
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