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Google збирає заявки від українських стартапів на фінансування з Фонду підтримки у 10 млн доларів

Google збирає заявки від українських стартапів на фінансування з Фонду підтримки у 10 млн доларів

Київ • УНН

 • 18477 перегляди

Google приймає заявки від українських стартапів на фінансування до з нового Фонду підтримки розміром 10 млн доларів для розвитку їхнього бізнесу, відновлення діяльності, що постраждала від війни, або створення нових продуктів.

Google розширює підтримку українських компаній і відкриває додатковий Фонд підтримки для стартапів в Україні у розмірі $10 мільйонів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Як оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit, українські стартапи можуть подавати заявки на гранти до 100 тисяч доларів і за ці гроші розвинути бізнес, а також відновити бізнес-операції, які постраждали через війну, або створити основний продукт для виконання нових завдань.

Міністр запросив бізнес подавати заявки за посиланням до 5 червня. З детальними вимогами можна ознайомитися за посиланням.

До речі, продукти на базі ШІ матимуть пріоритет

- додав Федоров.

Переможців нового Фонду підтримки стартапів Google for Startups Ukraine оголосять поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Створюйте власні справи, масштабуйте їх, посилюйте цифрову економіку і ставайте мільйонними компаніями. Це про майбутнє України та зростання ВВП

- наголосив міністр.

Додамо

Google уже надав 58 українським стартапам загалом $5 мільйонів у вигляді безоплатних грантів та технічної підтримки для розвитку їхнього бізнесу.

Amazon, Microsoft та Google заборонять використання хмарних сервісів у рф з 20 березня19.03.24, 06:24 • 115726 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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