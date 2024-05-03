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Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ
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Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф
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Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов
Google принимает заявки от украинских стартапов на финансирование из нового Фонда поддержки размером 10 млн долларов для развития их бизнеса, восстановления деятельности, пострадавшей от войны, или создания новых продуктов.
В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT
Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.
ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник
Украинская военная разведка проводит масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане, которая уже заблокировала работу интернет-сети в республике и Казани.
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка
Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову
Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на общую сумму 32,7 млн грн, включая владение элитными автомобилями, наличными в иностранной валюте и дорогими ювелирными изделиями.
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ
На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках
Новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов произошли в университетских городках США: полиция силой вывела десятки неуправляемых протестующих из нескольких университетов, в том числе из лагеря при Калифорнийском университете, что привело к сотням арестов.
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке
За минувшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов по Донецкой области, обстреляв 13 населенных пунктов и повредив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома, предприятие, автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к человеческим жертвам и разрушениям.
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов
Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.