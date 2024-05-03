Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов

Google расширяет поддержку украинских компаний и открывает дополнительный Фонд поддержки для стартапов в Украине в размере $10 миллионов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Как объявили на технологической конференции Tech Ecosystem Summit, украинские стартапы могут подавать заявки на гранты до 100 тысяч долларов и за эти деньги развить бизнес, а также восстановить бизнес-операции, которые пострадали из-за войны, или создать основной продукт для выполнения новых задач.

Министр пригласил бизнес подавать заявки по ссылке до 5 июня. С детальными требованиями можно ознакомиться по ссылке.

Кстати, продукты на базе ИИ будут иметь приоритет - добавил Федоров.

Победителей нового Фонда поддержки стартапов Google for Startups Ukraine объявят поэтапно - в июне и сентябре 2024 года, а также в течение 2025 года.

Создавайте собственные дела, масштабируйте их, усиливайте цифровую экономику и становитесь миллионными компаниями. Это о будущем Украины и росте ВВП - подчеркнул министр.

Добавим

Google уже предоставил 58 украинским стартапам в целом $5 миллионов в виде бесплатных грантов и технической поддержки для развития их бизнеса.

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