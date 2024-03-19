Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта

Компании Amazon, Microsoft и Google закроют доступ к своим облачным сервисам для пользователей рф с 20 марта 2024 года. Об этом сообщает Softline, передает УНН.

Детали

Компании Amazon, Microsoft и Google объявили о прекращении доступа к своим облачным сервисам для пользователей, находящихся на территории рф.

Это решение принято в контексте 12-го пакета санкций Европейского союза, который вступил в силу с 19 декабря 2023 года.

По информации, указанный пакет санкций ограничивает поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и других продуктов в РФ.

Следовательно, россияне не смогут пользоваться этими облачными сервисами или получать доступ к данным в них начиная с 20 марта 2024 года.

В свете этих событий, Softline, рекомендует в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных, связанных со всеми облачными продуктами Microsoft, Amazon и Google, чтобы избежать полной или частичной потери информации.

Напомним

В феврале 2024 года ЕС принял новый, 13-й пакет санкций против рф.

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