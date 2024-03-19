путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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Amazon, Microsoft и Google запретят использование облачных сервисов в рф с 20 марта
Крупнейшие облачные провайдеры Amazon, Microsoft и Google прекратят доступ к своим облачным сервисам для российских пользователей с 20 марта 2024 года в связи с санкциями ЕС против РФ.
19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах
19 марта во многих странах отмечают День клиента, чтобы выразить благодарность покупателям и привлечь потенциальных потребителей с помощью акций, скидок и развлечений.
Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам
Врачи Швеции прилагают усилия, чтобы спасти и восстановить функции конечностей украинских солдат, раненых в войне с рф, с помощью сложных процедур в больнице Каролинского университета в Стокгольме.
СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы
Служба безопасности Украины задержала 8 организаторов мошеннических схем, которые помогали военнообязанным избегать службы.
Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве
Бывший президент США Дональд Трамп не смог обеспечить залог в 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку ни одна страховая компания не согласилась гарантировать такую большую сумму.
На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками
В Херсонской области полиция задержала преступную группировку, которая занималась торговлей оружием и наркотиками. Во время обысков было изъято оружие, боеприпасы, наркотики.
Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур
Несмотря на продолжающуюся войну, украинские фермеры засеяли 128,1 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами в 14 областях страны.
Стартует новая программа обучения мобилизованных медиков по получению офицерского звания
8 апреля в Военно-медицинской академии Украины начнутся новые учебные курсы для мобилизованных медиков, которые позволят им получить офицерские звания по упрощенной процедуре, включающей онлайн-теорию и 18 дней очной практической подготовки.
На Буковине задержан медик за 175 000 грн взятки за II-ю группу инвалидности
На Буковине задержали чиновницу врачебно-консультативной комиссии, которая получала взятки от $3,500 до $5,000 за ложную регистрацию здоровых мужчин как инвалидов II группы во избежание призыва на военную службу.
Amazon дарит 6 000 планшетов и электронных книг для украинских учеников
Компания Amazon передала около 6 000 планшетов и электронных книг украинским школьникам в регионах, где из-за войны ученики учатся дистанционно или в формате смешанного обучения.