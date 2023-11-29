Microsoft продлит госучреждениям Украины бесплатный доступ к облачным сервисам до конца 2024 года

Компания Microsoft продолжит бесплатный доступ к облачным сервисам в Украине для государственных учреждений. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, компания помогает Украине в развитии цифровой инфраструктуры от основания Минцифры.

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В частности, Microsoft инвестирует в развитие облачных сервисов в Украине. Корпорация уже предоставила более $ 540 млн помощи бесплатными сервисами, технической поддержкой, оборудованием и грантами.

В этом году Microsoft снова продолжит доступ к облакам для Украины. Госпредприятия, региональные органы власти, школы, университеты и больницы будут пользоваться облаками бесплатно до конца 2024 года - говорится в заметке.

Дополнение

Глава Минцифры объяснил, что это существенно помогает в цифровизации госучреждений и защите данных. Так, с начала полномасштабного вторжения были случаи, когда россияне уничтожали украинские архивы и канцелярии. Однако это не создало коллапса в государстве, ведь важнейшие данные - в облачных хранилищах.

Неоценимая поддержка для Украины в условиях войны, когда большая часть бюджета идет на нужды Сил обороны, социальную сферу и восстановление. Спасибо Microsoft за поддержку. Впереди еще много совместной работы - подчеркнул Федоров

Напомним

Украина получила грант на 700 тыс. евро от Германии на восстановление интернета на деоккупированных территориях от Германии.

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