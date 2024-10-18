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Google, Meta и TikTok удалили аккаунты российского завода дронов

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 03:30  •  1819 просмотра

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Соцсети удалили учетные записи предприятия в Татарстане, которое вербовало иностранок для производства беспилотников. Аккаунты имели более 158 тыс. подписчиков и обещали женщинам работу, но на самом деле их заставляли собирать дроны для атак на Украину.

Google, Meta и TikTok удалили учетные записи в социальных сетях, принадлежащие промышленному предприятию в татарстане рф. Именно это предприятие занималось вербовкой молодых иностранок для производства беспилотников. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Учетные записи на YouTube, Facebook, Instagram и TikTok были удалены после расследования, опубликованного агентством 10 октября, в котором подробно описывались условия труда на заводе по производству беспилотников в российской особой экономической зоне "Алабуга", находящейся под санкциями США и Великобритании.

Видеоролики и другие посты в социальных сетях обещали молодым женщинам, преимущественно из Африки, бесплатный билет на самолет в россию и зарплату более 500 долларов в месяц.

Однако некоторые из них заявили, что неожиданно узнали, что вместо обучения в таких отраслях, как гостиничный бизнес и общественное питание, им придется работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи ударных беспилотников иранской разработки для запуска на территорию Украины.

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В интервью изданию некоторые из женщин, работавших на предприятии, жаловались на долгое время постоянного наблюдения, на нарушенные обещания по поводу зарплаты, а также на работу с едкими химикатами.

Американские технологические компании также удалили счета Алабужского политехнического института - профессионального училища-интерната, выпускники которого считаются специалистами по производству беспилотников.

В целом аккаунты имели не менее 158 344 подписчиков, а одна из страниц на TikTok имела более миллиона лайков.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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