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MIM-104 Patriot

Google, Meta і TikTok видалили акаунти російського заводу дронів

Київ • УНН

 • 20362 перегляди

Соцмережі видалили облікові записи підприємства в татарстані, яке вербувало іноземок для виробництва безпілотників. Акаунти мали понад 158 тис. підписників і обіцяли жінкам роботу, але насправді їх змушували збирати дрони для атак на Україну.

Google, Meta і TikTok видалили акаунти російського заводу дронів

Google, Meta і TikTok видалили облікові записи в соціальних мережах, що належать промисловому підприємству в Татарстані рф. Саме це підприємство займалося вербуванням молодих іноземок для виробництва безпілотників. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Облікові записи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня, в якому детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській особливій економічній зоні "Алабуга", що знаходиться під санкціями США та Великої Британії.

Відеоролики та інші пости у соціальних мережах обіцяли молодим жінкам, переважно з Африки, безкоштовний квиток на літак до росії та зарплату понад 500 доларів на місяць.

Однак деякі з них заявили, що несподівано дізналися, що замість навчання у таких галузях, як готельний бізнес та громадське харчування, їм доведеться працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі ударних безпілотників іранської розробки для запуску на територію України.

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В інтерв'ю виданню деякі з жінок, які працювали на підприємстві, скаржилися на довгий час постійного спостереження, на порушені обіцянки з приводу зарплати, а також на роботу з їдкими хімікатами.

Американські технологічні компанії також видалили рахунки Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату, випускники якого вважаються фахівцями з виробництва безпілотників.

Загалом акаунти мали щонайменше 158 344 підписників, а одна зі сторінок на TikTok мала понад мільйон вподобань.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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