Google, Meta і TikTok видалили акаунти російського заводу дронів
Київ • УНН
Соцмережі видалили облікові записи підприємства в татарстані, яке вербувало іноземок для виробництва безпілотників. Акаунти мали понад 158 тис. підписників і обіцяли жінкам роботу, але насправді їх змушували збирати дрони для атак на Україну.
Google, Meta і TikTok видалили облікові записи в соціальних мережах, що належать промисловому підприємству в Татарстані рф. Саме це підприємство займалося вербуванням молодих іноземок для виробництва безпілотників. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Облікові записи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня, в якому детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській особливій економічній зоні "Алабуга", що знаходиться під санкціями США та Великої Британії.
Відеоролики та інші пости у соціальних мережах обіцяли молодим жінкам, переважно з Африки, безкоштовний квиток на літак до росії та зарплату понад 500 доларів на місяць.
Однак деякі з них заявили, що несподівано дізналися, що замість навчання у таких галузях, як готельний бізнес та громадське харчування, їм доведеться працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі ударних безпілотників іранської розробки для запуску на територію України.
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В інтерв'ю виданню деякі з жінок, які працювали на підприємстві, скаржилися на довгий час постійного спостереження, на порушені обіцянки з приводу зарплати, а також на роботу з їдкими хімікатами.
Американські технологічні компанії також видалили рахунки Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату, випускники якого вважаються фахівцями з виробництва безпілотників.
Загалом акаунти мали щонайменше 158 344 підписників, а одна зі сторінок на TikTok мала понад мільйон вподобань.
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