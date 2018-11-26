Глава МИД Германии призвал снять российскую блокаду Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Германия считает неприемлемым российскую блокаду прохода к Азовскому морю. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Германии Хайко Маас, передает УНН.
"События в Украине вызывают беспокойство. Российская блокада прохода в Азовское море неприемлема. Важно, чтобы эта блокада была снята. Мы призываем обе стороны к деэскалации", - написал немецкий министр.
Напомним, ранее федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсль заявила, что на фоне эскалации напряженности между Россией и Украиной австрийское председательство созывает заседание так называемого комитета по вопросам политики и безопасности на уровне постоянных представителей государств ЕС.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.