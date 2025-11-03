Главного военного адвоката Израиля арестовали за утечку видео издевательств над палестинцем

В Израиле арестовали главного военного адвоката Ифат Томер-Ерушалми после того, как она призналась в утечке видео, где солдаты издеваются над палестинским задержанным. Инцидент вызвал политический скандал и поставил под сомнение независимость военной юстиции. Об этом сообщает Тhe Guardian, пишет УНН.

Детали

Израильская полиция задержала генерального военного прокурора Ифат Томер-Ерушалми по подозрению в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, разглашении государственной информации и препятствовании правосудию. По данным израильских СМИ, она призналась, что разрешила обнародование видео, на котором солдаты якобы избивали палестинского пленника.

В своем заявлении об отставке Томер-Ерушалми объяснила свой поступок стремлением защитить военных следователей и прокуроров от политического давления.

Я разрешила публикацию видео, чтобы предотвратить нападки на тех, кто честно выполняет свою работу – заявила она.

После утечки материалов правые политики назвали солдат, фигурирующих в деле, "героями", а военных следователей – "предателями", призывая закрыть дело против подозреваемых.

Арест высокопоставленной юристки вызвал серьезные сомнения в верховенстве права в Израиле, особенно на фоне международных обвинений в военных преступлениях против палестинцев.

