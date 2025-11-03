$42.080.01
17:51 • 7596 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 21057 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 18749 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 20799 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 19888 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 29580 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 16268 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 14956 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28807 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33412 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Главного военного адвоката Израиля арестовали за утечку видео издевательств над палестинцем

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Главного военного адвоката Израиля Ифат Томер-Ерушалми арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной информации. Она призналась в утечке видео, где солдаты издеваются над палестинским задержанным, чтобы защитить военных следователей от политического давления.

Главного военного адвоката Израиля арестовали за утечку видео издевательств над палестинцем

В Израиле арестовали главного военного адвоката Ифат Томер-Ерушалми после того, как она призналась в утечке видео, где солдаты издеваются над палестинским задержанным. Инцидент вызвал политический скандал и поставил под сомнение независимость военной юстиции. Об этом сообщает Тhe Guardian, пишет УНН.

Детали

Израильская полиция задержала генерального военного прокурора Ифат Томер-Ерушалми по подозрению в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, разглашении государственной информации и препятствовании правосудию. По данным израильских СМИ, она призналась, что разрешила обнародование видео, на котором солдаты якобы избивали палестинского пленника.

ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников02.11.25, 23:55 • 4118 просмотров

В своем заявлении об отставке Томер-Ерушалми объяснила свой поступок стремлением защитить военных следователей и прокуроров от политического давления.

Я разрешила публикацию видео, чтобы предотвратить нападки на тех, кто честно выполняет свою работу 

– заявила она.

После утечки материалов правые политики назвали солдат, фигурирующих в деле, "героями", а военных следователей – "предателями", призывая закрыть дело против подозреваемых.

Арест высокопоставленной юристки вызвал серьезные сомнения в верховенстве права в Израиле, особенно на фоне международных обвинений в военных преступлениях против палестинцев. 

В Стамбуле проходит встреча мусульманских стран по перемирию в Газе03.11.25, 16:25 • 2276 просмотров

Степан Гафтко

