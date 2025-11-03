$42.080.01
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 23756 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 20065 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 22064 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 20805 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 30602 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 16488 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15025 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28933 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33516 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ексклюзив
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Блогери
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Державний кордон України
Ізраїль
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
TikTok
Нептун (крилата ракета)

Головну військову адвокатку Ізраїлю заарештували за витік відео знущань над палестинцем

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Головну військову адвокатку Ізраїлю Іфат Томер-Єрушалмі заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем та розголошенні державної інформації. Вона зізналася у витоку відео, де солдати знущаються з палестинського затриманого, щоб захистити військових слідчих від політичного тиску.

В Ізраїлі заарештували головну військову адвокатку Іфат Томер-Єрушалмі після того, як вона зізналася у витоку відео, де солдати знущаються з палестинського затриманого. Інцидент спричинив політичний скандал і поставив під сумнів незалежність військової юстиції. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Ізраїльська поліція затримала генеральну військову прокурорку Іфат Томер-Єрушалмі за підозрою у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розголошенні державної інформації та перешкоджанні правосуддю. За даними ізраїльських ЗМІ, вона зізналася, що дозволила оприлюднення відео, на якому солдати нібито били палестинського полоненого.

ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників02.11.25, 23:55 • 4130 переглядiв

У своїй заяві про відставку Томер-Єрушалмі пояснила свій вчинок прагненням захистити військових слідчих і прокурорів від політичного тиску.

Я дозволила публікацію відео, щоб запобігти нападкам на тих, хто чесно виконує свою роботу 

– заявила вона.

Після витоку матеріалів праві політики назвали солдатів, які фігурують у справі, "героями", а військових слідчих – "зрадниками", закликаючи закрити справу проти підозрюваних.

Арешт високопоставленої юристки викликав серйозні сумніви у верховенстві права в Ізраїлі, особливо на тлі міжнародних звинувачень у воєнних злочинах проти палестинців. 

У Стамбулі проходить зустріч мусульманських країн щодо перемир’я в Газі03.11.25, 16:25 • 2352 перегляди

Степан Гафтко

