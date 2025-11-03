Головну військову адвокатку Ізраїлю заарештували за витік відео знущань над палестинцем

В Ізраїлі заарештували головну військову адвокатку Іфат Томер-Єрушалмі після того, як вона зізналася у витоку відео, де солдати знущаються з палестинського затриманого. Інцидент спричинив політичний скандал і поставив під сумнів незалежність військової юстиції. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Ізраїльська поліція затримала генеральну військову прокурорку Іфат Томер-Єрушалмі за підозрою у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розголошенні державної інформації та перешкоджанні правосуддю. За даними ізраїльських ЗМІ, вона зізналася, що дозволила оприлюднення відео, на якому солдати нібито били палестинського полоненого.

ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників

У своїй заяві про відставку Томер-Єрушалмі пояснила свій вчинок прагненням захистити військових слідчих і прокурорів від політичного тиску.

Я дозволила публікацію відео, щоб запобігти нападкам на тих, хто чесно виконує свою роботу – заявила вона.

Після витоку матеріалів праві політики назвали солдатів, які фігурують у справі, "героями", а військових слідчих – "зрадниками", закликаючи закрити справу проти підозрюваних.

Арешт високопоставленої юристки викликав серйозні сумніви у верховенстві права в Ізраїлі, особливо на тлі міжнародних звинувачень у воєнних злочинах проти палестинців.

У Стамбулі проходить зустріч мусульманських країн щодо перемир’я в Газі