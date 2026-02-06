$43.140.03
Глава Toyota Кодзи Сато уходит в отставку: компанию возглавит финансовый директор Кента Кон

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Генеральный директор Toyota Кодзи Сато уходит в отставку после трех лет работы, его заменит финансовый директор Кента Кон. Эта смена руководства призвана усилить внутреннее управление и ускорить принятие решений на фоне конкуренции.

Глава Toyota Кодзи Сато уходит в отставку: компанию возглавит финансовый директор Кента Кон

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о неожиданной смене высшего руководства. 6 февраля стало известно, что генеральный директор Кодзи Сато покидает свой пост после трех лет работы, передавая полномочия нынешнему финансовому директору Кенти Кону. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Назначение Кенты Кона связывают с необходимостью усиления внутреннего управления и решения сложных финансовых вопросов, в частности резонансного выкупа дочерней компании Toyota Industries. Сато, который пришел из разработки продуктов, перейдет на должность вице-председателя и сосредоточится на стратегическом развитии отрасли. Такая перестановка призвана ускорить принятие решений на фоне агрессивного давления со стороны китайских производителей электромобилей.

Кон, я думаю, что он имеет больше опыта в решении финансовых вопросов компании, чем Сато-сан, который, по сути, пришел из разработки продукта

- прокомментировал ситуацию руководитель отдела исследований мобильности в Macquarie Джеймс Хонг.

Сам Кента Кон на пресс-конференции признал, что назначение стало для него неожиданностью: "Я был удивлен, когда ко мне впервые обратились с предложением работы в середине прошлого месяца".

Рекордные прибыли на фоне рыночных вызовов

Объявление о смене лидера совпало с публикацией финансового отчета, где Toyota повысила прогноз годовой прибыли почти на 12%. Этому способствовали слабая иена и эффективное сокращение расходов. Несмотря на то, что во времена Сато акции компании выросли на 111%, автогигант столкнулся с потерей доли рынка в Юго-Восточной Азии, где лидерство перехватывают более проворные конкуренты, такие как BYD.

Самые популярные бренды новых авто в ЕС: рейтинг лидеров рынка29.12.25, 09:10 • 3514 просмотров

Новый руководитель также будет использовать свой опыт работы в технологической дочерней компании Woven by Toyota. Это критически важно для преодоления отставания японского производителя в сегменте программного обеспечения и аккумуляторных электромобилей, где Toyota долгое время отдавала предпочтение гибридным моделям.

Toyota разыграет в лотерею спецверсию GR Yaris в честь чемпиона Себастьяна Ожье24.01.26, 05:32 • 3638 просмотров

Степан Гафтко

