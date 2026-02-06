Керівник Toyota Кодзі Сато йде у відставку: компанію очолить фінансовий директор Кента Кон

$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 33389 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 37463 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 30432 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 44102 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 80785 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32678 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30643 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23306 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15954 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15383 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Публікації
Ексклюзиви
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 17376 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 33389 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 80785 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 74403 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 104339 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Вашингтон
Керівник Toyota Кодзі Сато йде у відставку: компанію очолить фінансовий директор Кента Кон

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Генеральний директор Toyota Кодзі Сато йде у відставку після трьох років роботи, його замінить фінансовий директор Кента Кон. Ця зміна керівництва покликана посилити внутрішнє управління та прискорити прийняття рішень на тлі конкуренції.

Керівник Toyota Кодзі Сато йде у відставку: компанію очолить фінансовий директор Кента Кон

Найбільший у світі автовиробник Toyota Motor Corp. оголосив про неочікувану зміну вищого керівництва. 6 лютого стало відомо, що генеральний директор Кодзі Сато залишає свою посаду після трьох років роботи, передаючи повноваження нинішньому фінансовому директору Кенті Кону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Призначення Кенти Кона пов’язують із необхідністю посилення внутрішнього управління та вирішення складних фінансових питань, зокрема резонансного викупу дочірньої компанії Toyota Industries. Сато, який прийшов із розробки продуктів, перейде на посаду віцеголови та зосередиться на стратегічному розвитку галузі. Така перестановка покликана пришвидшити прийняття рішень на тлі агресивного тиску з боку китайських виробників електромобілів.

Кон, я думаю, що він має більше досвіду у вирішенні фінансових питань компанії, ніж Сато-сан, який, по суті, прийшов з розробки продукту

- прокоментував ситуацію керівник відділу досліджень мобільності в Macquarie Джеймс Хонг.

Сам Кента Кон на пресконференції визнав, що призначення стало для нього несподіванкою: "Я був здивований, коли до мене вперше звернулися з пропозицією роботи в середині минулого місяця".

Рекордні прибутки на тлі ринкових викликів

Оголошення про зміну лідера збіглося з публікацією фінансового звіту, де Toyota підвищила прогноз річного прибутку майже на 12%. Цьому сприяли слабка єна та ефективне скорочення витрат. Попри те, що за часів Сато акції компанії зросли на 111%, автогігант зіткнувся із втратою частки ринку в Південно-Східній Азії, де лідерство перехоплюють спритніші конкуренти, як–от BYD.

Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку29.12.25, 09:10 • 3514 переглядiв

Новий керівник також використовуватиме свій досвід роботи в технологічній дочірній компанії Woven by Toyota. Це критично важливо для подолання відставання японського виробника в сегменті програмного забезпечення та акумуляторних електромобілів, де Toyota тривалий час надавала перевагу гібридним моделям.

Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є24.01.26, 05:32 • 3638 переглядiв

Степан Гафтко

Авто
Тренд
Бренд
Електроенергія
Reuters
Toyota
Китай