Керівник Toyota Кодзі Сато йде у відставку: компанію очолить фінансовий директор Кента Кон
Київ • УНН
Генеральний директор Toyota Кодзі Сато йде у відставку після трьох років роботи, його замінить фінансовий директор Кента Кон. Ця зміна керівництва покликана посилити внутрішнє управління та прискорити прийняття рішень на тлі конкуренції.
Найбільший у світі автовиробник Toyota Motor Corp. оголосив про неочікувану зміну вищого керівництва. 6 лютого стало відомо, що генеральний директор Кодзі Сато залишає свою посаду після трьох років роботи, передаючи повноваження нинішньому фінансовому директору Кенті Кону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Призначення Кенти Кона пов’язують із необхідністю посилення внутрішнього управління та вирішення складних фінансових питань, зокрема резонансного викупу дочірньої компанії Toyota Industries. Сато, який прийшов із розробки продуктів, перейде на посаду віцеголови та зосередиться на стратегічному розвитку галузі. Така перестановка покликана пришвидшити прийняття рішень на тлі агресивного тиску з боку китайських виробників електромобілів.
Кон, я думаю, що він має більше досвіду у вирішенні фінансових питань компанії, ніж Сато-сан, який, по суті, прийшов з розробки продукту
Сам Кента Кон на пресконференції визнав, що призначення стало для нього несподіванкою: "Я був здивований, коли до мене вперше звернулися з пропозицією роботи в середині минулого місяця".
Рекордні прибутки на тлі ринкових викликів
Оголошення про зміну лідера збіглося з публікацією фінансового звіту, де Toyota підвищила прогноз річного прибутку майже на 12%. Цьому сприяли слабка єна та ефективне скорочення витрат. Попри те, що за часів Сато акції компанії зросли на 111%, автогігант зіткнувся із втратою частки ринку в Південно-Східній Азії, де лідерство перехоплюють спритніші конкуренти, як–от BYD.
Найпопулярніші бренди нових авто в ЄС: рейтинг лідерів ринку29.12.25, 09:10 • 3514 переглядiв
Новий керівник також використовуватиме свій досвід роботи в технологічній дочірній компанії Woven by Toyota. Це критично важливо для подолання відставання японського виробника в сегменті програмного забезпечення та акумуляторних електромобілів, де Toyota тривалий час надавала перевагу гібридним моделям.
Toyota розіграє в лотерею спецверсію GR Yaris на честь чемпіона Себастьяна Ож'є24.01.26, 05:32 • 3638 переглядiв