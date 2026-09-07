Глава СБУ поздравил ГУР с праздником на фоне публичного конфликта между спецслужбами

ukenru
06:56 • 5082 просмотра
Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
7 сентября, 01:21 • 23413 просмотра
«Проведём реванш в ноябре»: Фьюри бросил Усику вызов на третий бой
6 сентября, 23:12 • 27542 просмотра
Ночная атака дронами на Запорожье: загорелся торговый центрPhotoVideo
6 сентября, 22:05 • 13523 просмотра
Виткофф и Кушнер отправились из Киева поездом «Экспресс мира»Photo
6 сентября, 20:22 • 25881 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 39246 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 42253 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Эксклюзив
6 сентября, 09:55 • 32409 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
6 сентября, 08:57 • 28988 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
6 сентября, 08:02 • 25517 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Слабое место Украины — противоракетные возможности, но мы усилимся — Зеленский6 сентября, 23:48 • 11136 просмотра
Папа Лев XIV выступил с заявлением после визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и КиевPhoto7 сентября, 00:23 • 12563 просмотра
Грузовой самолёт врезался в автомобиль при посадке в Майами — погибли 5 человекVideo7 сентября, 00:47 • 10811 просмотра
Еврокомиссар: «Коренная причина» войны РФ против Украины — сам Путин7 сентября, 01:54 • 14242 просмотра
Лишь идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии — ТускPhoto04:15 • 4676 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 45948 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 95876 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 96535 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 84777 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 78932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Ким Чен Ын
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 42518 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 41065 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 50937 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 69014 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 64552 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Грибы
MIM-104 Patriot

Глава СБУ поздравил ГУР с праздником на фоне публичного конфликта между спецслужбами

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности поздравили личный состав военной разведки Украины и лично начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником.

Глава СБУ поздравил ГУР с праздником на фоне публичного конфликта между спецслужбами

Глава СБУ Александр Поклад поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником. Обращение к разведке появилось после резонансной перестрелки в Киеве с участием сотрудников СБУ и ГУР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Александр Поклад от имени руководства и сотрудников Службы безопасности поздравил личный состав ГУР и начальника военной разведки Олега Иващенко с профессиональным праздником. В СБУ подчеркнули вклад разведчиков в борьбу против российских войск и отметили совместную работу двух структур.

Глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности поздравляют личный состав военной разведки Украины и лично начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником! Уважаем и ценим подвиги бойцов ГУР на поле боя и в глубоком российском тылу. Безгранично благодарны тем героям разведки, с которыми совместно выявляем и уничтожаем врагов Украины внутри нашего государства, предотвращаем проникновение агентуры в Силы обороны и органы государственного управления, а также действуем на опережение терактов, диверсий и приближаем справедливый мир для Украины. Спасибо за службу и преданность делу! Наш долг сегодня — продолжать уничтожать врага, наносить ему ощутимые удары и лишать его сил для продолжения агрессии. Слава Украине!

- говорится в сообщении СБУ.

Напомним

После стрельбы 1 сентября в Киеве объявили подозрения сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР. Также расследуют исчезновение бойца РДК.

Алла Киосак

Общество
Взрывы
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Украина
Киев