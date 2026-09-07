Глава СБУ поздравил ГУР с праздником на фоне публичного конфликта между спецслужбами
Киев • УНН
Глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности поздравили личный состав военной разведки Украины и лично начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником.
Глава СБУ Александр Поклад поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником. Обращение к разведке появилось после резонансной перестрелки в Киеве с участием сотрудников СБУ и ГУР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Александр Поклад от имени руководства и сотрудников Службы безопасности поздравил личный состав ГУР и начальника военной разведки Олега Иващенко с профессиональным праздником. В СБУ подчеркнули вклад разведчиков в борьбу против российских войск и отметили совместную работу двух структур.
Глава СБУ Александр Поклад и весь коллектив Службы безопасности поздравляют личный состав военной разведки Украины и лично начальника ГУР Олега Иващенко с профессиональным праздником! Уважаем и ценим подвиги бойцов ГУР на поле боя и в глубоком российском тылу. Безгранично благодарны тем героям разведки, с которыми совместно выявляем и уничтожаем врагов Украины внутри нашего государства, предотвращаем проникновение агентуры в Силы обороны и органы государственного управления, а также действуем на опережение терактов, диверсий и приближаем справедливый мир для Украины. Спасибо за службу и преданность делу! Наш долг сегодня — продолжать уничтожать врага, наносить ему ощутимые удары и лишать его сил для продолжения агрессии. Слава Украине!
Напомним
После стрельбы 1 сентября в Киеве объявили подозрения сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР. Также расследуют исчезновение бойца РДК.